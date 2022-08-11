李家超歡迎白皮書 批台政治勢力抹黑兩制

在昨日下午4時發出的新聞稿中，李家超稱，《白皮書》引述歷史發展和法理事實，闡明一個中國原則是國際社會的普遍共識，體現於聯合國大會通過的相關決議之中的不爭事實，不容置疑。李家超指出，長期以來，台灣一些政治勢力對「一國兩制」存心曲解誤導和惡意抹黑，刻意鼓吹「台獨」。事實證明，「一國兩制」是香港社會的最佳制度保障，是維持香港長期繁榮穩定的重要基石，更是給予特區「背靠祖國、聯通世界」這獨特優勢的成功國家政策。

他說：「香港能渡過3年前外部勢力插手推波助瀾的『黑暴』和『港獨』所帶來的破壞和威脅，全賴『一國兩制』的制度保障和中央採取一系列標本兼治的舉措，堅持和完善『一國兩制』制度體系，讓香港由亂及治，邁向由治及興的新階段，證明『一國兩制』對保障香港基本利益的重要性，更證明『一國』原則愈堅固，『兩制』優勢愈彰顯。」

除特首外，政務司長陳國基、財政司長陳茂波、律政司長林定國亦先後發聲明，對白皮書表示支持。