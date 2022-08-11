東部戰區軍演結束 稱「常態台海戰備警巡」

「東部戰區」微博昨日發布消息，東部戰區新聞發言人、陸軍大校施毅表示，在台島周邊海空域的聯合軍事行動成功完成各項任務，戰區部隊將持續展開練兵備戰，常態組織台海方向戰備警巡。央視在當晚「新聞聯播」中報道今次演習時稱，隱身戰鬥機、箱式火箭炮、運油-20等一批新裝備成規模成體系運用，有效支撐戰區部隊提高打贏能力，遂行使命任務。

對於外界質疑解放軍軍演壓縮台灣戰略空間，大陸的國防部新聞發言人譚克非表示，軍演是對「台獨」分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴正震懾，兩岸統一的歷史進程不可阻擋，絕不為「台獨」分裂行徑留下任何空間。他稱，當前兩岸關係再次面臨兩種前途的抉擇，台灣當局必須做出正確選擇。

台軍發海空軍應對解放軍影片

另據中央社報道，台國防部昨發放台海軍、空軍「戰備應對」解放軍的實况影片，可見台軍自海平面、空中監偵解放軍艦艇的畫面。台方指出，解放軍在台海周邊區域行動未止，台軍將依照「守中線、守領海、守主權」原則，穩固現狀不退縮。

此次解放軍軍演受國際矚目，據《華爾街日報》報道，華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）同步兵棋推演，結果顯示若台海爆發戰爭，美國與台灣能抵禦解放軍攻台，但台灣經濟將被摧毁；美軍受重創需要多年重建，連帶影響美國的國際實力。