新白皮書未提統一後不派軍員駐台 稱在「確保主權安全下」高度自治 盡享發展紅利

稱最大誠意爭和平統一 未允棄武統

新華社報道，國台辦、國新辦昨發表白皮書後，中央台辦發言人發表談話，指出中國政府於1993年8月、2000年2月分別發表《台灣問題與中國的統一》、《一個中國的原則與台灣問題》白皮書（見表），全面系統闡述解決台灣問題的基本方針和有關政策，20多年來，國家統一理論和對台方針政策持續豐富發展，國家主席習近平就對台工作提出一系列重要理念、重大政策主張，形成新時代解決台灣問題的總體方略。

發言人說，在當前形勢下，發表白皮書有利於揭批「台獨」分裂勢力和外部勢力勾連挑釁，展現中國共產黨和中國政府「願繼續以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的立場和態度」；第二個百年，中國共產黨更有條件、更有信心、更有能力完成祖國統一大業。發言人又稱，廣大幹部群眾熱切期盼早日完成統一大業。

稱統一後台可與外國保持領事關係

今次白皮書再提解決台灣問題的「和平統一、一國兩制」基本方針，並首次明確統一後，外國可以和台灣保持領事關係。根據白皮書，兩岸統一後，有關國家可續同台灣發展經濟、文化關係。經中國中央政府批准，外國可在台灣設立領事機構或其他官方、半官方機構，國際組織和機構可以在台灣設立辦事機構，有關國際公約可以在台灣適用，有關國際會議可以在台灣舉辦。

不過較前兩份，新白皮書未承諾台灣統一後「可以有自己的軍隊」或是「大陸不派軍隊也不派行政人員駐台」，亦未見2000年白皮書中的「只要在一個中國的框架內，什麼問題都可以談」。繼1993年版本後，白皮書再提出要建立「台灣特別行政區」，不過強調要在「確保國家主權、安全、發展利益的前提下」實行高度自治；所有「擁護祖國統一、民族復興的台灣同胞」將在台「真正當家作主，參與祖國建設，盡享發展紅利」。

至於三份白皮書發布時間點，《聯合報》引述淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳指出，1993年8月底發布白皮書，是針對台灣加入聯合國問題。第二次則是先有1999年「兩國論」使兩岸關係緊繃，2000年3月台灣即將大選，「北京透過白皮書表達對台海議題基本主張看法是什麼」。而今次的白皮書不僅是兩岸關係問題，相當大一部分跟國際關係相關。

淡江大學中國大陸研究所教授趙春山對本報表示，中共一貫是「一手軟一手硬」，白皮書是軟調子，沒直接說到武統，還談到了統一後的種種好處，「爭取台灣民心」。他又補充，美國眾院議長佩洛西訪台令大陸加大在台海的軍事施壓，但是演習結束不表示軍事施壓會停止。

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