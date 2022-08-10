中國人權研究會6500字報告 斥美侵害中東

據新華社報道，報告有約6500字，主要內容包括三部分：發動戰爭，屠殺平民，損害生命權和生存權；強制改造，單邊制裁，侵害發展權和健康權；製造「文明衝突」，濫用監禁和酷刑，侵犯宗教信仰自由和人格尊嚴。報道稱，報告系統論述美國在中東及其周邊地區犯下包括戰爭罪、危害人類罪、任意拘押、濫用酷刑、虐囚和濫施單邊制裁等一系列嚴重違背國際法的罪行，報告指出這些罪行構成對人權的系統性侵犯，危害持久而深遠。

斥美散佈「伊斯蘭威脅論」

報告稱，美國違反國際法肆意發動戰爭，踐踏國際法濫殺無辜平民及間接參與戰爭導致大量平民傷亡；顛覆政權、干涉內政，侵害他國主權和人權；濫施單邊制裁，造成有關國家蒙受嚴重經濟損失、民眾生活質量下降；製造人道主義危機，嚴重損害有關國家民眾的生命健康權。報告批評美國在世界範圍內散佈「伊斯蘭威脅論」、摧毁中東文明古國文化遺產等。

報告稱，事實表明，美國在中東等地嚴重侵犯當地人民的基本人權，給地區國家和人民造成永久性傷害和無法彌補的損失；美國的霸權本質和強權政治的野蠻性、殘酷性、危害性暴露無遺，讓世界人民更加認清「美式民主」與「美式人權」的虛偽性和欺騙性。

具官方背景 人大前副委員長掌舵

中國人權研究會成立於1993年1月，是具有官方背景的中國人權領域最大的全國性學術團體，其宣稱宗旨是研究中外人權理論、歷史和現狀，普及和宣傳人權知識，開展國際交流與合作，促進中國和世界人權事業的健康發展。研究會現任會長為全國人大常委會前副委員長向巴平措。