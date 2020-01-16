海南累計1900宗 書記：周五前「清零」 全省逾17萬遊客滯留 三亞昨起包機分批「送客」

劃435高、中風險區 升勢趨緩仍處高位

海南省截至昨午，約9天累計報告1899宗本土病例，其中確診個案1314宗，無症狀感染個案585宗，疫情波及全省13個縣市。至昨日，海南省共劃定268個高風險區、167個中風險區。當局指疫情總體上升趨勢有所趨緩，但仍處於高位，新增感染者中未管控人群所佔比例仍較高，疫情擴散風險仍較大。

據《海南日報》消息，海南省委書記沈曉明8日主持召開應對疫情工作領導小組專題會議，強調全省上下要堅定信心，直面困難，要求各部門和廣大群眾把思想和行動統一到省政府的決策部署上來，堅定必勝信心，想盡一切辦法，克服一切困難，在8月12日前實現社會面清零。

進一步規範物價 促設社區購藥義工隊

海南省市場監管部門為保證疫情防控期間生活物資價格穩定，發布市場價格行為提醒告誡書，進一步規範經營價格行為，尤其保障蔬菜、糧油、肉禽蛋等生活必需品，以及口罩、消毒液等防疫用品價格穩定。當局表示會加強執法力度，對於不良經營者哄抬價格，或者綑綁銷售等不法行為，最高可罰款500萬人民幣（約581萬港元）。

據「三亞發布」消息，為保障疫情期間各類人群有序購藥，當局要求全市零售藥店應在嚴格落實疫情防控措施的前提下正常營業；社區應組建代購藥志願者隊伍，集中隔離點或高風險區域內患者可通過志願者代購藥，中風險區域內患者可在區域內購藥；醫療機構應設立綠色通道，就符合實施長期處方政策要求的慢性病患者提供長期處方服務。

據央視報道，截至7日，海南有外地遊客約17.79萬人，其中在三亞的大約有5.7萬人。為紓解滯留旅客困境，海南省新冠肺炎疫情防控指揮部宣布，對符合條件的滯留遊客自昨日（9日）起分類分批安排返程，並由返程目的地政府「點對點」接回，進行健康管理和檢測。

三亞昨午首批3班 125人返西安

報道指，若遊客所在地區無疫情，可憑48小時兩次（每天一次）核酸檢測陰性證明返程；遊客所在地區為低風險地區，可憑72小時3次核酸檢測陰性證明返程。若遊客滯留在中高風險區或為密接、次密接者，暫不安排返程。

昨日下午首批3班包機從三亞鳳凰國際機場出發，分別前往西安、成都和上海，首批125名滯留三亞的旅客乘飛機返回西安。

（新冠疫情）