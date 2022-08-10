吳釗燮批陸損現狀 馬朝旭：不存在「中線」

據中央社報道，吳釗燮昨日在記者會上指出，大陸這次以具體行動破壞長久以來台海中線的默契，並企圖在演習後將之常態化，以破壞台海兩岸長久的現狀；吳說「台灣對於台海中線的看法，就是要維持現狀」。他又說目前台灣與14個邦交國關係穩固，其中也有幾個高層首長、外交部長將安排來台訪問，國際社會對台灣的支持愈來愈多。

中國大陸副外長馬朝旭昨日接受央視和中國國際電視台（CGTN）採訪表示，台灣是中國領土的一部分，根本不存在什麼「海峽中線」；中國軍隊在中國台灣島附近海域開展軍事演訓活動，旨在維護中國的神聖主權和領土完整。他說「我們的措施公開適度」，「無可指摘」，又說「美國及其盟友經常到中國周邊海域耀武揚威，挑釁滋事」，「過度反應、升級局勢的帽子他們戴最合適」。

台灣總統蔡英文昨感謝台軍「面對威脅堅守崗位」，也感謝台灣人民在中國大陸軍演之時表現得冷靜、成熟、自信。

國民黨副主席今訪大陸

另《自由時報》稱，國民黨副主席夏立言今（10日）率團訪問大陸，有可能見國台辦主任劉結一。陸委會認為時機不宜，已嚴加勸阻，但國民黨人已排定乘今天上午的班機。