東部戰區續軍演 美稱將派艦穿台海 解放軍演練聯合封控聯合保障

公布「運油20」空中加油畫面

東部戰區微信公眾號昨日發文指出，當天繼續在台島周邊海空域組織實戰化聯合演訓，戰區海軍出動驅護艦，戰區空軍出動預警機、殲擊機、加油機、干擾機等多批多型戰機，重點演練制空作戰、空中加油、對海支援等科目，錘煉複雜電磁環境下聯合封控能力；戰區任務部隊同步組織了海上搜救、彈藥物資補給、裝備器材搶修、傷員救護轉運等行動。隨後東部戰區公布「運油20」空中加油、機師駕駛掛載實彈的戰機起飛之畫面。

據中央社，台國防部昨公布，截至昨午5時，偵獲45架次大陸軍機、10艘次大陸軍艦，持續在台海周邊活動並進行聯合海空行動，其中16架次大陸軍機踰越台海中線。

常態軍演否 外交部：問主管部門

原本至8月7日的軍演仍在持續，外界猜測此舉意在宣示解放軍的台灣近海演習「將逐漸常態化」。與此同時，解放軍在黃海、渤海及南海亦有實彈軍演。有軍事學者認為其他軍演意在配合演練「台海有事」之時，如何震懾可能增援的美、日兵力。

中國外交部發言人汪文斌昨在記者會回答相關問題時，重申中方在自己領土的周邊海域開展正常的軍事演訓活動是公開、透明、專業，相關部門也已及時發布公告，「這符合國內法，符合國際法，也符合國際慣例，是對挑釁者的警示」。汪文斌未直接回答軍演是否將成為常態，而請記者「向中方主管部門來了解」。

台媒：中美達「你走我來」默契

各國持續關注解放軍在台島周邊的軍演。路透社引述美國副防長卡爾（Colin Kahl）表示，美國並未因眾議長佩洛西（Nancy Pelosi）出訪而改變他們之前的預估。他認為中國正在用「切香腸」的方式企圖創造新現狀，但稱美國「不會上釣」。他還透露，未來幾周美國將派遣軍艦穿越台海。

台灣「信傳媒」引述「國安消息人士」指出，美國要求台灣在大陸軍演期間必須低調和冷處理，同時美中雙方已經達成「你走我來」的默契，據了解，在中國大陸軍演區域轉移到渤海和黃海後，美軍列根號航母才會穿越台灣海峽。

「台灣醒報」引述淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑表示，解放軍持續的軍演未必有實質軍事價值，但對內的宣傳效果非常好，展現領導人習近平過去軍改的成果；對美表態上，佩洛西訪台使得中美目前談判空間縮小，這也是對美的立威。台大政治系前教授張亞中則認為，這次軍演就是想打破現狀，無論是穿越海峽中線，還是導彈飛越台灣上空，未來都有可能常態化。

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