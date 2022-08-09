人畜共患新病毒 魯、豫爆35宗

文章披露，目前有35人染疫，基因組檢測顯示，鼩鼱（粵音渠精，一種形似小鼠的哺乳動物）可能是病毒的天然宿主；暫未確定LayV可否人傳人。感染患者中，26人身上沒有其他病原體存在，均出現發燒症狀，一半以上的人有疲勞、咳嗽、厭食等情况，有三至四成患者有肌肉痠痛、惡心、頭痛、嘔吐等症狀，有8%出現腎功能受損。

研究在25種動物的血清調查中發現，鼩鼱的血清陽性比例最高，有27%，推測可能是該病毒天然宿主；狗及山羊分別為5%和2%。

學者稱不致命籲警惕

澎湃新聞報道，研究者之一、新加坡國立大學醫學院王林發教授昨日說：「到目前為止，這些病例並不致命或非常嚴重。因此可以說，（我們）對這種新病毒應當保持警惕，而不是感到恐慌。但我們需要小心，因為自然界中有更多類似的病毒，若有一種不同的病毒跳到人類身上，情况可能就不一樣了。」