海南10縣市封城 三亞一周逾1200宗 瓊媒轉帖不滿澎湃新聞報道「誇張」

據海南省衛健委數據，繼前日新增504人染疫後，昨截至中午再多77宗感染，今輪疫情累計1507人染疫。當局指疫情仍處高位，範圍進一步擴大至昌江縣和定安縣，全省共有13個市縣發現個案，疫情進入快速增長期，社區傳播風險較高。

全省主要城市「全域靜態管理」

昨日截至中午的新個案中，有34人來自三亞市；當地一周內增加超過1200宗個案。三亞市當局指出，當地今輪疫情涉及Omicron BA.5.1.3變異株，已經從三亞擴散到其他省市，疫情防控形勢異常嚴峻複雜，決定強化核酸檢測工作。

海口市從昨日清晨6時至晚上7時實行臨時性全域靜態管理，市民非必要不外出；五指山市從昨日下午3時至今日24時（即明日凌晨零時）全域靜態管理；樂東縣從昨晨8時起全縣實行靜態管控，確需離開的遊客憑48小時內兩次核酸檢測陰性證明，可以離開城區；澄邁縣從昨午至明日零時實行靜態管控。包括早前宣布封城的東方、三亞、陵水、儋州、瓊海、萬寧，至昨日海南共有10個縣市宣布封城。

3800旅客滯留 安置到11酒店

三亞市開通了24小時服務的旅遊涉疫專席熱線電話。三亞鳳凰機場因封城，日前開始取消所有出港航班，有旅客高呼「我要回家」。早前網傳影片顯示，三亞市副市長到場安撫滯留旅客。三亞市政府7日在疫情防控工作指揮部新聞發布會上通報，受航班取消影響，約3800人在機場滯留，當局將滯留遊客分89批次安全轉運，妥善安置到提前協調好的市區11家酒店。

胡錫進：澎湃報道不離宣傳戰線

位於上海的「澎湃新聞」對三亞疫情的報道，如〈8萬遊客滯留三亞，回程機票暴漲，「就很離譜」〉、〈三亞暴發疫情，酒店趁機漲價？回應來了〉、〈一家11口被滯留在三亞：住兩個房，很擠但沒辦法〉，引起海南一些媒體不滿。包括官媒微信公眾號在內，海南媒體昨轉發對「澎湃」報道質疑的網文，文中批評澎湃標題字眼誇張、事例以偏概全，又說「為什麼這麼無視疫情防控大局，這麼竭力的帶負面節奏？」，質疑是否「今年上半年海南超10%的GDP增速讓你們臉上無光？」

網民將事件稱為「海南日報懟澎湃」，在網絡引發論戰。《環球時報》前總編胡錫進認為，「澎湃形成對三亞疫情的負面報道傾向比較明顯，但他們的綜合價值取向不太可能脫離宣傳戰線的整體價值框架」。

（綜合報道）

（新冠疫情）