王毅今晤訪華韓外長 談朝核、供應鏈

國務委員兼外長王毅今天會在山東青島會晤朴振。中國外交部發言人華春瑩上周五在記者會上說，中方願同韓方以此訪為契機，加強溝通，聚焦合作，推動中韓關係保持健康穩定發展勢頭。

韓聯社：盼消除北京對晶片四方聯盟「誤解」

韓聯社報道，朴振此行被視為將致力於消除中國政府因韓方決定參加美國主導、美日台韓組成的晶片四方聯盟（Chip 4）預備會議而產生的「誤解」。朴振說，晶片聯盟並非為了排斥特定國家；中國是韓國最大的貿易伙伴，也是韓國在供應鏈方面的重要合作對象；韓方有必要與中方就穩定管理供應鏈溝通對話，他將與中方就此協商。

佩洛西早前訪台，近期台海局勢緊張。朴振重申，韓國尊重「一個中國」的立場不變，但同時台灣海峽的和平與穩定對於朝鮮半島和平穩定十分重要，是朝鮮半島以及整個區域安全和繁榮的必要條件，相信中方也非常清楚。

朴振：尊重「一中」 台海和平亦重要

朴振還表示，韓中建交今年迎來30周年，為發展兩國關係，他將提議兩國共同實踐的行動計劃，並與中方討論擴大韓中人文交流的方案。他說，「韓流」具有眾多優秀的內容，年輕人通過文化交流和溝通增進彼此了解的潛在空間巨大。