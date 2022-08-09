新增南海 「四海」從南到北同日軍演 對台演訓未言何時完 台外交部今開國際記招

東部戰區：重點聯合反潛、對海突擊

央視昨日傍晚在微博發放解放軍當日演訓影片，稱東部戰區繼續在台島周邊海空域進行實戰化聯合演訓；戰區海、空軍多艘驅護艦艇、多型多架戰機、多個岸導火力單元，在戰區統一指揮下，按照戰訓一致、體系用兵要求，重點組織聯合反潛和對海突擊行動。

《人民日報》報道，外界有意見質疑解放軍環島軍演違反國際慣例，外交部發言人汪文斌表示，台灣是中國的領土，中國在自己領土的周邊海域進行正常的軍事演訓活動，公開、透明、專業；中方相關部門也已經及時發布公告，符合國內法、符合國際法，也符合國際慣例，這既是對挑釁者的警示，也是維護國家主權和領土完整的正當之舉。

京：軍演透明合法 台：軍隊不會退縮

據台國防部昨公布消息，截至昨下午5時止，偵獲解放軍戰機39架次，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域共21架次，軍艦13艘次持續在台海周邊進行聯合海空行動。

台國防部指出，台灣海峽中線是上世紀50年代以來就存在的兩岸默契線，雖不具國際法效力，但這條線存在是事實；這次解放軍的演習區已逾越該線，並壓縮台灣的訓練空域，未來甚至會影響國際航路正常運作。台國防部呼籲大陸應遵守國際法規範，並強調台軍不會退縮，會更積極應處。此外，據中央社報道，台外交部昨日宣布，今日召開國際記者會，就台灣「針對大陸軍事挑釁」作回應。

據台媒消息，針對解放軍近日又在黃海、渤海等地軍演，台交通部長王國材昨日回應稱，初步研判有關海域不在台北飛航情報區內，不影響台灣國際飛航航路，已要求航港局提醒台灣航商密切注意避免航行至該等海域，以維護船舶航行安全。

胡錫進：台海中線遭徹底否定 日本前司令：中方欲造既成事實

對於此次在台島周圍的軍演持續，《環球時報》前總編輯胡錫進表示，這是對美日澳等國聯合警告的蔑視，亦將成為台海新的現實長期持續下去。他說，「什麼『台海中線』，什麼『台灣領空和領海』，所有這些都被解放軍這次演習徹底否定，『封鎖台灣島』已經成為可以隨時上演的現實，台灣的命脈被清楚攥在大陸的手中」。

日本自衛艦隊前司令香田洋二認為，這次解放軍軍演讓兩岸靠默契維持的「海峽中線」形同虛設。日本《朝日新聞》引述他指出，中方將台灣的空、海域視為自己國家的領土，解放軍演習的軍機、軍艦逼近台灣本島，就是想一步步造成既成事實。香田表示，解放軍在不進行實彈射擊下無視台海中線、軍機飛入台灣的防空識別區的情况，今後可能持續。

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