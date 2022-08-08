4市封城 海南：做好打大仗準備 三亞機場航班取消 全省核酸檢測

綜合報道

海南省截至昨中午，7日已累計報告1140宗本土病例，全省昨日開啟全員核酸檢測工作。央視報道，海南今輪疫情社區傳播範圍較廣，已形成一定規模以及仍處於上升期，並呈擴大趨勢。廣東省、上海市已派出逾500人的醫療援助小組前往海南提供協助。

三亞：遊客排查7天 評估後可離島

據「三亞發布」消息，三亞市前日新增160宗新冠確診、125宗無症狀感染。目前三亞累計發現615宗確診、213宗無症狀感染。據不完全統計，本輪疫情已波及到重慶、廣東、貴州、湖南四省市，海南省內10個市縣已報告三亞疫情相關感染者。

三亞在6日宣布封城，三亞鳳凰機場昨日所有出港航班全部取消。海南發布近期旅客離島疫情防控措施，要求目前在三亞，或7月23日以來有三亞旅行史的，暫不離島，按地區疫情防控要求檢測核酸，後續安排視三亞疫情防控情况確定。據當局估算，目前約有8萬遊客滯留三亞。三亞市通報，已成立訂單退訂工作專班，酒店為滯留在住遊客提供半價優惠續住服務，遊客在完成7天風險排查，經評估後可離島。

繼三亞市後，儋州市和萬寧市昨日分別在上午6時和下午1時起實行臨時全域靜態管理，所有居民社區實行封閉管理，急重症患者需就醫的，要經過社區同意後才能外出。瓊海市也決定從上午10時起，全域「相對靜態管理」3天，市民非必要一律不外出不聚集。

疫情源頭料為漁民海上交易

海南省長馮飛在三亞先後主持召開三場指揮部視像會議，他指出，要做好打大仗的思想準備、人員準備、能力準備 ，加強方艙醫院建設和物資儲備，備足隔離場所，提升集中隔離管控能力，堅決打贏疫情防控這場大仗硬仗。

據當局表示，從溯源和測序結果來看，此次三亞疫情是境外輸入。據專家初步研判，疫情的源頭推測為當地漁民與越南漁民在海上交易時被感染，回到崖州中心漁港感染魚販與當地遊客，進而造成迅速傳播。

（新冠疫情）