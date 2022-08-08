網站遭入侵 台擴禁用陸製資通產品

「公家機關場域」包括商場車場

綜合中央社、《聯合報》報道，包括台灣總統府、行政院、國防部等多間官方網站近期遭受黑客攻擊，台行政院副院長沈榮津近日召開資安會議指示，禁用大陸製資通訊產品範圍，從過去政府機關、委外廠商及分包廠商禁用，擴大到「公家機關場域內」皆不可使用，包括場域出租給商場、停車場等；台行政院各部會已全面盤點，由於涉及既有合約及預算，各機關不排除重新議約。

蘇貞昌：盼公私部門合作齊禦敵

對此，蘇貞昌昨上午接受媒體聯訪表示，前幾天超市或台鐵出租看板遭到黑客入侵，播出假訊息影響民心士氣，所以主持了此會議。佩洛西訪台當天，台鐵新左營站大廳電子螢幕上出現簡體字寫着：「老巫婆竄訪台灣，是對祖國主權的嚴重挑釁；那些積極迎接的人，終將受到人民的審判；同種同族的血親關係割捨不斷；偉大華夏終將統一！」

蘇貞昌說，外敵當前，用各種假信息要破壞團結、影響民心士氣，都要拿出辦法來，一定要大家團結合作，不容假信息蔓延、外敵入侵，希望公私部門一起合作，一起抵禦外敵入侵。

此前，對於資訊安全的侵擾，台總統蔡英文曾表示，已經要求政府單位提高警戒，也呼籲民間企業提升應變。對於信息戰，尤其是，對於來自大陸方面的信息，要請所有的媒體多加查證，不輕易引用，也請民眾提高警覺。

蘇貞昌表示，如蔡英文所說，台灣不會在壓力下低頭，堅持自由民主；相信台灣同胞對於這種仗勢武力，在門口耀武揚威的作為不以為然，會在蔡英文領導下團結抵禦外敵，為台灣主權、為人民安居樂業，一起團結努力。