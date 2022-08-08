解放軍稱持續軍演 台斥無理脫序 多批戰機越海峽中線 台陸軍明起兩日演練

解放軍轟炸機編隊演練進逼台島

央視昨日傍晚在微博發放解放軍當日演習影片，稱東部戰區繼續位台島周邊海空域進行實戰化聯合演練。戰區空軍連續出動多批多型戰機，轟炸機殲轟機掛載實彈接續升空，成體系實施島嶼進攻作戰演練，演練重點錘鍊了聯合對地打擊和遠距空中打擊能力。多支轟炸機編隊按照預設航線，貫通南北同時雙向穿越台灣海峽，遂行多軍兵種環台島進逼懾壓。影片配上「我們有能力從空中精準點殺任何對手」的標語。

《人民日報》在微博發文稱，東部戰區按計劃進行實戰化聯合演訓，持續檢驗戰區部隊聯合作戰能力，表明了中國人民維護國家主權和領土完整的強大意志，顯示出人民解放軍強大的實力和能力。

台稱軍演6區失效 航班船舶可復航

據台國防部昨公布消息，截至昨傍晚5時止，偵獲解放軍戰機66架次（含海峽中線以西），其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域共22架次，軍艦14艘次持續在台海周邊活動，聯合海空演習。

中央社報道，台外交部昨日表示，大陸無視國際關切，持續在台海周遭軍演，甚至宣布將在中國外海長期軍演，台外交部予以最嚴厲的譴責，嚴正要求立即停止這種升高緊張情勢、危害區域甚至全球共同福祉的無理脫序行為。

台國防部亦宣布，台陸軍明日起一連兩日在屏東楓港一帶演練重炮射擊，屆時會出動78門155榴彈炮、6門120迫炮，以驗證部隊戰力。此外，台軍方也預定將於9月5日在屏東展開年度的操演，出動坦克等實彈射擊，陸航超級眼鏡蛇直升機及阿帕奇直升機亦會參與，模擬以優勢火力協助地面部隊。

據台媒消息，台交通部在昨下午2時許發出新聞稿表示，此前解放軍軍演的1至6區已於昨午12時失效，「相關航班及船舶可逐步恢復航行」。第7區需至今上午10時失效，暫不清楚東部戰區稱持續軍演是否單指第7區。

陸學者：打破海峽中線 美專家：製新常態

對於此次軍演，中國人民解放軍國防大學教授孟祥青表示，此次軍事演訓效果非常明顯。他指出，這次軍演震懾「台獨」，徹底打破了所謂的「海峽中線」，顯示出解放軍強大的實力和能力，為未來早日實現國家統一創造了條件，同時也塑造了有利的戰略態勢。

華府智庫德國馬歇爾基金會亞洲計劃主任葛來儀（Bonnie Glaser）認為，這是第四次台海危機。德國之聲中文網引述她指出，解放軍圍繞台灣的6個封鎖區，明確展示中國可對台封鎖。葛來儀表示，解放軍在這次軍演中第一次在台海使用廣域遠程炮，第一次發射導彈飛越台灣上空。因此，她相信中國正試圖改變台海現狀，製造一個新常態，並認為軍演後，美方希望台海恢復現狀十分困難。

在解放軍軍演期間，有美軍導彈測量船靠近沖繩海域。據北京大學海洋戰略研究中心的「南海戰略態勢感知」昨日在微博發布消息稱，美國海軍導彈測量船「霍華德‧洛倫岑」號導彈測量船昨日已駛至沖繩附近海域，推測已進入偵察陣位。該測量船8月3日從日本橫須賀港出發至7日一路朝西南方向前進，愈來愈接近台灣。

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