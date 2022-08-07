三亞封城 逾8萬旅客滯留 當局命酒店半價供續住 遊客轟「強制消費」

明報記者 王聖辰

近6日646人感染 疫擴廣東重慶

正值暑期旅遊旺季的三亞，近期出現Omicron變種BA.5.1.3的疫情。海南衛健委昨公布，6日來已有646人感染，5日省內新增262宗本土確診，其中三亞佔229宗。官方稱疫情已出現擴散和外溢到廣東和重慶等地，將全省驗核酸。昨晨6時起，三亞實施「臨時性全域靜態管理」。當局要求非必要不離島，任何目前身處三亞或自7月23日以來曾有三亞旅行史者亦暫不可離島。非要離開的人，必須持有48小時兩次核酸陰性證明。

今次三亞突然封控，官方估計導致愈8萬名遊客滯留。央視新聞報道，鐵路方面昨全部停售往來三亞的火車票。三亞站、亞龍灣站、鳳凰機場站、崖州站等多個火車站點改為只進不出，恢復時間另行通知。航班亦不能離開三亞，多家航企昨陸續發布針對三亞進出港航班的特殊退改簽政策。三亞市副市長何世剛稱，要對滯留的遊客有更多關心和做好相關服務。

已登機亦被要求下機 遊客嘆「太折騰」

據「航班管家」App顯示，昨午2時前共有40架航班從三亞出港，此後再無出港航班。多家航企稱昨日所有航班遭取消或只准空機飛離，已上客還沒起飛的航班也要求下客。「澎湃新聞」報道，上海旅客蔡女士昨日凌晨4時已帶着一家人從酒店出發前往三亞鳳凰機場，要趕上午11時15分起飛的航班，當時航班還未取消。上午10時許，蔡女士一家登機，但起飛時間不斷延後。下午2時左右，機上約200多名乘客被要求下機，分批前往候機樓等待，部分重新訂了酒店自行離開，亦有人還滯留在機場等後續安排。蔡女士稱當局做法「太折騰人」。

網上流傳多段影片顯示，有大量旅客被困機場，有不少人圍着櫃枱，同身着防護服者或機場地勤人員交涉。有大批警察趕至戒備。

剩零星航班 三亞飛上海飈至3000元

而網上仍在售賣的三亞回程機票也即時價格暴漲。「澎湃新聞」報道，三亞當天直飛上海經濟艙票價一度飈至全價3000多元（人民幣，下同），商務艙機票更高達1.5萬多元。至截稿前，本報查詢訂票網站攜程，發現今日和明日由三亞飛上海、北京、廣州、深圳等地的機票均停售，只有明日的票可購，價格均高於3000元。

當局昨稱三亞市內約有3.2萬人滯留酒店，已要求各酒店為滯留遊客提供半價「優惠」續住，待遊客完成7天風險排查後才可離島。但有不少遊客在網上反映，酒店按照門市價格5折所收取房費，價格比往年同期的旅遊淡季價格還貴。「界面新聞」報道，滯留海棠灣君悅的張姓女遊客稱，三亞市內購物場所、餐廳幾乎全部關閉，滯留遊客只能在酒店用餐，君悅一份意粉要價155元，斥是強制消費，「不能讓我們這8萬遊客來為三亞的旺季埋單」。

（新冠疫情）