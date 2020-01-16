稱現不算經濟制裁 陸學者提撤ECFA

指「早期收穫清單」未能助反獨促統

對於台灣部分人士擔心，大陸可能終止「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）給予台灣的「早期收穫清單」優惠，「觀察者網」引述唐永紅指出，ECFA是在九二共識的基礎上簽訂的，民進黨當局否認九二共識，若大搞台獨活動，勾連外部反華勢力阻礙大陸發展，體現了對台讓利的ECFA「早期收穫清單」，也就失去了繼續運作下去的正面意義。「本來有利於台灣民生經濟發展的兩岸經貿交流，不僅未能起到反獨促統的作用，客觀上反而不利於反獨促統。」

報道稱，大陸（含香港）多年來一直穩居台灣第一大出口市場，以ECFA「早期收穫清單」為例，台灣有539項產品出口大陸享有免稅待遇。而台向大陸開放269項免稅產品，不包括農產品。據台方統計，截至2020年3月，台出口到大陸的「早期收穫清單」貨物，累計享受關稅減免68億美元（約534億港元）。據台灣財政部統計，2021年台灣對陸出口金額達1,889億美元（約1.48萬億港元），佔台灣出口總額42.3%。