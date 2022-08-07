美媒：美軍上周屢致電 中方沒接

中國反制 美卿：將攸關全球的合作當人質

到訪菲律賓的布林肯昨在馬尼拉表示，中國切斷與美多個領域溝通渠道與合作，受到懲罰的不僅是美國，而是全世界。中央社綜合報道，布林肯又稱，中止氣候合作不只懲罰美國，而是全世界，尤其是發展中國家。「我們不能因為兩國歧見，就把攸關全球的合作當成人質。」布林肯稱，在柬埔寨已向中國外長王毅傳達關切，美方決心維持溝通渠道暢通以避免誤判發生。

美國政治新聞網Politico前日引述3名知情者稱，在台海局勢因北京軍演升溫之際，美防長奧斯汀（Lloyd Austin）和參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）先後致電中國軍方高層，但均沒接聽。五角大樓新聞秘書布萊希爾（Todd Breasseale）說，奧斯汀一再強調與中國國防高層完全打開溝通渠道的重要性，「這點始終未變」。

白宮國安會：反制未完全排除高層談話機會

中國8項反制中，包括取消安排中美兩軍戰區領導通話、取消中美國防部工作會晤、取消中美海上軍事安全磋商機制會議，但未講明是否適用於奧斯汀和米利的級別；美方表示仍對雙方高層溝通保持開放態度。白宮國安會發言人柯比（John Kirby）說，中方反制「並未完全排除我軍高層談話的機會」，但會升高事故風險。

央視昨引述國防大學教授孟祥青稱，美方不斷破壞中美兩軍兩國合作的氣氛，特別是這次，美軍給佩洛西訪台提供專機、提供海上保護，認為現在的狀况，已使原有機制失去效力。

華盛頓智庫美國企業研究所（AEI）高級研究員庫珀（Zack Cooper）向本報稱，中方在以往的危機期間曾警告美國不要將不同的議題聯繫在一起，儘管如此，「（中方仍作出8點反制措施）顯示中方願意將整個雙邊關係置身險境」。他稱北京正堅持批評美方尋求為兩國關係設置所謂「護欄」，「因此，我預期（中美）關係會在未來數月以至數年繼續惡化」。