解放軍演習攻島 台：片面改區域現况 兩軍各發監控畫面 多艦「對峙」

東部戰區海空聯合偵察 粵東沿海兵力出動

央視昨日傍晚釋出解放軍當日演習影片，稱東部戰區繼續在台島北部、西南、東部海空域作實戰化聯合演習。在戰區聯合作戰體系支撐下，戰區海軍出動艦艇、戰機、岸導等任務兵力，重點作聯合對陸打擊、對海突擊等課目訓練。當天行動中，東部戰區海軍任務兵力在戰區聯合作戰指揮中心統一指揮下，還與東部戰區空軍任務兵力一起，作聯合偵察預警、聯合火力突擊等課目訓練，部隊在聯合體系支撐下協同作戰能力得到了檢驗提高。在台島北部、東部海域及浙東某機場、粵東沿海的兵力均參與演習。

台：14架解放軍機越台海中線

台灣國防部昨表示，截至下午5時共偵獲解放軍機20架次、艦艇14艘次持續在台海周邊活動，作海空聯合演習。其中14架解放軍軍機當日飛越台海中線，包括4架殲11戰機及10架蘇30戰機。另外，4架殲16戰機、1架運8電子反潛機和1架運油20空中加油機在台灣西南空域內活動，研判是模擬演練對台灣本島實施攻擊。台軍嚴密監控敵情、廣播驅離，並派遣空中巡邏兵力、海軍艦艇，以及岸置導彈應對。台國防部強調，解放軍連日在台海周邊設立禁航區舉行演習，已片面改變區域現况、嚴重破壞台海和平。台軍官兵備戰不求戰、應戰不避戰，將以高度警覺堅守崗位，捍衛台灣安全。

解放軍和台軍軍艦同框對峙畫面亦逐漸增多。解放軍昨日影片裏，在軍艦航行過程中出現不遠處台軍「西寧號」巡防艦畫面。台灣國防部昨日下午亦發布「迪化號」巡防艦於東部海域監控解放軍艦艇畫面。另外在第二日（5日）的軍演中，除台海軍「成功」級巡防艦與解放軍導彈驅逐艦「長春艦」近距離對峙外，《解放軍報》5日深夜在官方微博發布相片，一名手持望遠鏡的解放軍海軍面前可見到疑似台灣海岸線和遠處山脈。而他觀測的艦艇，從外形和舷號可以識別是台灣海軍「蘭陽號」巡防艦。

黃海射擊演練10天 渤海軍演一月

除台周邊演習，解放軍昨日起連續10天在黃海南部部分海域作實彈射擊、渤海海域作「一個月軍演」。大連海事局宣布自8月8日起至9月8日，為期一個月，將在渤海部分地區作軍事任務，其間禁止船隻駛入。連雲港海事局5日發布航行警告，公告昨日（6日）起至15日每日上午8時至下午6時，在黃海南部部分海域作實彈射擊，禁止駛入。

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