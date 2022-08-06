選區戰略意義 國防大學教授：打破海峽中線

對準軍事基地 封港封峽

央視報道，國防大學教授孟祥青稱，此次環島演訓實現4個首次，包括首次離台島最近演習；首次對台島實施合圍；首次在台島東部設實戰射擊靶場，迫使美航母列根號後退幾百公里；火力試射首次穿越台島，且穿越了愛國者導彈密集部署的空域。同時帶來「三個突破」，首先是突破「海峽中線」，其次是對整個台灣島形成包圍態勢，設6個區域將台灣島圍住。第三個突破是對外部勢力的干涉形成了一個巨大的「拒止能力」，包括北邊的日本沖繩，以東南邊扼守進出台海的巴士海峽。孟祥青強調，演訓實戰化背景很強，可隨時轉為實戰。

孟祥青又解釋選擇6個區域的意義，他說，第一個區域是平潭島的東南部，這是台海最窄處，選在這裏，「實際上是徹底打破所謂的『海峽中線』，我們從來也不承認『海峽中線』」。第二第三個區域是北部，可封鎖基隆港。第四個區域是東部，正對着台軍的花蓮和台東兩個重要軍事基地。第五個區域是墾丁東南部，可對巴士海峽實施封控。第六個區域是西南，正好是高雄和左營的海空域。高雄有全台第一大港口，左營則有海軍基地。