高雄外海 陸台軍艦對峙畫面曝光 解放軍昨續3區演習 台：岸基導彈適切應對

央視《新聞聯播》中，出現機師駕駛蘇-30MKK俯瞰台灣島海岸線和中央山脈的畫面。機師稱，當天聽令執行抵近攝壓任務。東部戰區昨空軍持續出動殲擊機、轟炸機、預警機、電子偵察機等多型戰機赴台島周邊實施制空作戰、支援掩護、空中打擊、偵察預警等實戰化演習。在台島周邊海域，東部戰區海軍10餘艘驅護艦艇依令從不同方向抵近展開封控行動。其間各艦連續組織晝夜間模擬對陸打擊、綜合攻防、聯合反潛等實戰化課目演練，提升艦艇核心作戰能力。

在浙東、福建、粵東沿海，多艘護衛艦、導彈快艇和多個機動岸導火力單元保持高度戒備，持續對海上重要目標實施火力追瞄並展開模擬突擊。東部戰區陸軍遠程箱型火箭炮、火箭軍常規導彈任務部隊繼續組織策應行動。

無人機夜擾 金門信號彈驅離

昨日亦有軍事博主爆料，上午在台灣高雄港西南外海，有民眾拍攝台灣海軍「成功」級護衛艦與解放軍052C型舷號150的導彈驅逐艦長春艦近距離對峙畫面。台灣金門防衛部門稱，4日晚發現解放軍無人機分3批4架次，進入烈嶼及北碇地區上空，守軍發射信號彈示警，無人機飛離。

台：導彈大氣層外飛 遂沒警報

台國防部昨證實，截至下午5時，68架次解放軍軍機、13艘次軍艦持續於台海周邊頻密活動，並超越海峽中線活動。台國防部昨午表示，台軍將以「備戰不求戰原則，不升高衝突、不引發爭端態度，堅持捍衛台灣主權」，包括運用各種監偵機制，嚴密監控狀况，並運用空中偵巡兵力、海軍艦艇，以及岸基導彈系統適切應對。北京大學智庫「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）昨午在微博發布監測資訊指出，美軍當天已派出至少7架各型偵察預警飛機，前往台灣島周邊空域，「這種迹象表明，今天解放軍的演習將更複雜、更精彩」。

日本防衛省4日推定有4枚導彈飛越台灣上空，台灣當局未發布預警引起爭議。台國防部當天深夜說明，解放軍彈道導彈發射後的主要飛行路徑位於大氣層外，對飛越的廣闊地面區域並無危害，且各國導彈防護系統均以落彈點的解算為關鍵，因此未發布防空警報。