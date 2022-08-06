北京聞風：四反制措施傳遞三信號 ／文：鍾鳴九

【明報專訊】本周，針對美國國會眾議長佩洛西訪台，中方連續採取一系列反制措施回應。有內地學者認為，中方通過外交上警告、軍事上震懾、經濟上制裁、司法上懲戒等四大主戰場齊動作，不僅向美國以及國際社會傳遞堅決維護國家主權和領土完整的明確信號，亦突顯出對「台獨」分子「倚美謀獨」言行的堅決遏制和懾壓，「意在穩定兩岸關係」。
分析人士指出，佩洛西訪台是其與蔡英文唱的一場政治「雙簧」。佩洛西未公布此次行程，其專機還繞過南海海域抵達台灣，隱秘政治圖謀昭然若揭。在佩洛西亞洲行程之初，民進黨當局透露佩洛西有訪台之意，卻又不完全坐實信息。兩邊「一唱一和」，打造出佩洛西此行的政治「高光時刻」。這是蔡英文與佩洛西對全球輿論的操縱，其影響遠超實質，引發的餘震也將持續。
在佩洛西專機到達台北後，中方迅速反應。多個部門連續發表談話或聲明，軍方當晚展開軍事行動，第二天又接連宣布經濟制裁和依法懲戒「台獨」分子的措施。內地學者認為，中央措辭非常強烈，祭出四大反制措施，傳遞三重信號，值得觀察。
讓台民眾認清真實情况
第一，此次北京對島內打開天窗說亮話。一是要讓民進黨當局明確地了解，北京對於佩洛西訪台十分不滿，二是希望通過反制措施讓台灣民眾能夠意識到，民進黨當局「倚美謀獨」會給台海局勢帶來不可預料的後果。
第二，北京反制措施十分理性，其目的不是誘發台海衝突，而是意在確保台海局勢和平穩定。對於佩洛西訪台，中國外交部發出迄今為最嚴厲警告：美台勾連挑釁在先，中方正當防衛在後。這16個字是對蔡英文和佩洛西的這場政治「雙簧」的定性，也旨在表明北京方面反制措施「有理有據有節」。
第三，北京方面的四大反制措施將發揮綜合性、持續性效應。這組反制措施有利於讓島內民眾認清民進黨「倚美謀獨」的本質。長期以來，民進黨向民眾宣揚「大陸不會動武」「大陸的經濟制裁不會對台灣產生影響」等言論。北京的反制就是要拆破民進黨的政治謊言，讓台灣民眾了解真實情况。
兩岸關係學者認為，民進黨如此高調的「倚美謀獨」，毫不掩飾地宣揚「台獨」理念，與大陸堅持的「九二共識」背道而馳，就是對大陸的挑釁，對兩岸關係和平發展有百害而無一利。根據學者判斷，維護台海關係穩定發展在台灣仍具前景。民進黨當局「倚美謀獨」並不代表所有台灣民眾的意見。此次的反制，令台灣民眾了解到蔡英文等謀獨的危險性，將成為支持兩岸關係和平發展的現實基礎。