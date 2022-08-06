北京聞風：四反制措施傳遞三信號 ／文：鍾鳴九

分析人士指出，佩洛西訪台是其與蔡英文唱的一場政治「雙簧」。佩洛西未公布此次行程，其專機還繞過南海海域抵達台灣，隱秘政治圖謀昭然若揭。在佩洛西亞洲行程之初，民進黨當局透露佩洛西有訪台之意，卻又不完全坐實信息。兩邊「一唱一和」，打造出佩洛西此行的政治「高光時刻」。這是蔡英文與佩洛西對全球輿論的操縱，其影響遠超實質，引發的餘震也將持續。

在佩洛西專機到達台北後，中方迅速反應。多個部門連續發表談話或聲明，軍方當晚展開軍事行動，第二天又接連宣布經濟制裁和依法懲戒「台獨」分子的措施。內地學者認為，中央措辭非常強烈，祭出四大反制措施，傳遞三重信號，值得觀察。

讓台民眾認清真實情况

第一，此次北京對島內打開天窗說亮話。一是要讓民進黨當局明確地了解，北京對於佩洛西訪台十分不滿，二是希望通過反制措施讓台灣民眾能夠意識到，民進黨當局「倚美謀獨」會給台海局勢帶來不可預料的後果。

第二，北京反制措施十分理性，其目的不是誘發台海衝突，而是意在確保台海局勢和平穩定。對於佩洛西訪台，中國外交部發出迄今為最嚴厲警告：美台勾連挑釁在先，中方正當防衛在後。這16個字是對蔡英文和佩洛西的這場政治「雙簧」的定性，也旨在表明北京方面反制措施「有理有據有節」。

第三，北京方面的四大反制措施將發揮綜合性、持續性效應。這組反制措施有利於讓島內民眾認清民進黨「倚美謀獨」的本質。長期以來，民進黨向民眾宣揚「大陸不會動武」「大陸的經濟制裁不會對台灣產生影響」等言論。北京的反制就是要拆破民進黨的政治謊言，讓台灣民眾了解真實情况。

兩岸關係學者認為，民進黨如此高調的「倚美謀獨」，毫不掩飾地宣揚「台獨」理念，與大陸堅持的「九二共識」背道而馳，就是對大陸的挑釁，對兩岸關係和平發展有百害而無一利。根據學者判斷，維護台海關係穩定發展在台灣仍具前景。民進黨當局「倚美謀獨」並不代表所有台灣民眾的意見。此次的反制，令台灣民眾了解到蔡英文等謀獨的危險性，將成為支持兩岸關係和平發展的現實基礎。

文：鍾鳴九