駐法大使：只要再教育 台民眾會重新變愛國者

比利時前總理：再教育即壓迫洗腦

中國駐法大使館官網前日（4日）公布盧沙野接受法國BFM電視台直播訪問，他稱中國大陸如不加以應對，台民進黨政府將最終實現獨立圖謀。他批評民進黨製造很多宣傳，導致支持統一的台灣人數減少，更稱「相信只要進行再教育，台灣民眾會重新變為愛國者」。他又說再教育不是在威脅之下，就像法國進行的共和國價值教育。

中央社報道，歐洲議會安全與國防小組委員會主席盧瓦索（Nathalie Loiseau）於Twitter寫道：「對於那些因佩洛西（Nancy Pelosi）造訪台灣而感到憤怒的人，我建議他們把怒氣保留給中國大使荒誕的言論。」比利時前總理居伊‧伏思達（Guy Verhofstadt）稱：「他們想要『再教育』，言下之意就是壓迫和洗腦。」

而在中國大陸，當局組織阿爾及利亞、幾內亞比紹、毛里塔尼亞、沙特等30餘國家駐華使節，1日至4日參訪新疆。中新社昨報道，阿爾及利亞駐華大使哈桑‧拉貝希（Hassane Rabehi）周三（3日）稱，「看到了新疆的真實情况」，「民眾安居樂業，擁有宗教信仰自由……當地民眾正努力把新疆建設成中國最具活力的地區之一」。