G7外長聲明對台關切 外交部提交涉

陸：百國撐「一中」 台：40國聲援

中國外交部副部長鄧勵前天召見有關歐洲國家跟歐盟駐北京使節，強調「同中方建交的國家不得與台灣進行任何形式的官方往來」。鄧勵和另一副部長謝鋒同日分別召見日本駐華大使垂秀夫、加拿大駐華使館臨時代辦倪傑民（Jim Nickel），就G7聲明向後兩者提嚴正交涉。

央視新聞報道，王毅前晚在柬埔寨金邊出席東亞峰會外長會期間，強調中國堅決反對G7聲明，因它混淆是非、顛倒黑白，公然為侵權者張目，反而向維權者施加壓力。王毅還稱，目前有100多個國家已表態堅持「一個中國」，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）及其發言人也表示聯合國會繼續堅持包含「一個中國」內容的「2758號決議」。中央社報道，台外交部昨表示，已有超過40國行政及立法部門等聲援台灣，包括友邦及理念相近的友台國家。

東亞峰會日外相發言 中俄外長離場

《聯合早報》報道，外長會議昨上午召開時，王毅全程與在場的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）「零互動」。

共同社報道，王毅與俄外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）更在林芳正發言時，突然起身離開會場。華視新聞稱，林芳正發言時王毅站在門外，直至結束才回座。

美傳召秦剛譴責北京對台行動

路透社引述消息指出，布林肯在金邊會議上稱中國對佩洛西訪台所做反應是「公然的挑釁」。《華盛頓郵報》指白宮昨宣布傳召了中國駐美國大使秦剛，譴責北京針對台灣行動升溫，認為北京的行為不可接受，重申美方不想區內發生危機。