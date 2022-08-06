拆局：氣候領域停合作 挫拜登外交業績

兩軍停交流 各種摩擦都有可能

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘對本報表示，取消多項軍事交流機制後，目前雙方控制局勢的效率「低了一點」，但仍會在軍事上做好管控，不會產生正面衝突。時殷弘指出，除取消三項機制外，暫停合作也是嚴厲的措施，他評價每一項反制對美國來說「都重要、又都不至最重要」，但連日來的事件對中美關係已經產生實質性的影響。

《環球時報》引述軍事專家宋忠平表示，國防部層級、戰區層級、海上安全層級都是中美軍事交流的重要組成部分，從上到下各級機制的取消，意味着中美軍事互信降至谷底，「當兩國軍方不再交流，各種各樣的摩擦都可能產生」。

中國社科院美國問題研究專家呂祥表示，長時間以來，中美兩軍在地區安全事務方面保持着一定程度的溝通，但近期的事實顯示，這樣的溝通並沒有讓美國在干涉中國內部事務上收手。三項兩軍交流機制的取消傳遞出「華盛頓想肆意破壞中美關係但保證自己毫髮無傷，這絕不可能」。

復旦大學美國研究中心副主任信強表示，五個「暫停」對美國的影響明顯大於中國，尤其是在氣候變化領域。對拜登而言，其上任以來比較突出的外交業績就在氣候變化領域，而這一領域的任何進展和成果都必須有中國的合作與支持，否則僅憑美國只會一事無成。

分析認為，隨着中美關係惡化，未來中美間相互制裁措施可能會繼續增加。中國政法大學全球化與全球問題研究所副教授戚凱表示，佩洛西訪台或許會成為中美關係進一步下滑的里程碑，但不是壓倒中美關係的「最後一根稻草」。「未來兩國還將繼續面對一輪又一輪的博弈。」