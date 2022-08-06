京推8反制措施 取消中美軍事交流 制裁佩洛西及家人 佩洛西：台灣行非為改變現狀

中國外交部周五（5日）下午發表公告，針對佩洛西「不顧中方強烈反對和嚴正交涉，執意竄訪中國台灣地區」，宣布以下8點反制措施：

一、取消安排中美兩軍戰區領導通話

二、取消中美國防部工作會晤

三、取消中美海上軍事安全磋商機制會議

四、暫停中美非法移民遣返合作

五、暫停中美刑事司法協助合作

六、暫停中美打擊跨國犯罪合作

七、暫停中美禁毒合作

八、暫停中美氣候變化商談

同日較早前，外交部已宣布因佩洛西「執意竄台」，中方決定根據有關法律，對佩洛西及其直系親屬採取制裁措施。但就沒有說明如何制裁。

中美軍事交流近年已陷停滯

在台海局勢因佩洛西訪台呈劍拔弩張之際，中方取消3項軍事及防衛交流機制，尤其惹來外界憂慮增加擦槍走火的風險。美國智庫「德國馬歇爾基金會」亞洲項目主任葛來儀（Bonnie Glaser）昨在Twitter表示，在這時刻，中美需要更多而非更少對話，「我們需要清楚理解各自意圖和紅線，切斷軍事對話或其他風險降低渠道是並無幫助」。

「美國之音」去年底的報道指出，中美在往屆政府時期曾有過許多實質的高層交流和熱線通話，但中美軍事交流在特朗普政府後期已經基本處於停滯狀態，兩國軍方的實質交流少而又少。其中曾任白宮國安會亞洲事務資深主任的韓磊（Paul Haenle）去年撰文指出，中美年度軍事交流從2014年峰值的41次，下降到前總統特朗普時期的每年不到20次，兩國2017年建立的經常性高級別安全與外交對話，也在2019年被特朗普政府放棄。

駐美公使稱解決只有美方糾正錯誤

但北京維持強硬立場，中國駐美公使井泉會見外媒記者時，強調「美方才是麻煩製造者」，表示解決今次危機的方法「只有美方立即採取行動，糾正錯誤與消除佩洛西訪台的負面影響」。國務委員兼外長王毅昨在金邊舉行記者會，批評佩洛西訪台，並稱1997年美國時任眾議長金里奇（ Newton Gingrich）訪台就是一個嚴重錯誤。「美國沒有任何權利和資格再做同樣的錯事，再犯同樣的錯誤。」

另一邊廂，佩洛西昨在日本進行亞洲之旅的最後一站訪問，她會見日本首相岸田文雄後表明，北京不能以阻撓西方官員到訪來孤立台灣，稱其訪台之旅「不只關於自己，更關乎台灣」，強調「由始至終都並非為了改變台灣或（印太）地區現狀」。

聯國：無法解決全世界最迫切問題

聯合國秘書長古特雷斯昨日透過發言人表示，倘若中美之間並無有效的對話和合作，將無法解決全世界最為迫切的問題。

香港政府發言人昨重申，特區政府對任何外部勢力干預中國內部事務堅決反對，全力支持和配合中央採取的一切必要措施，堅決捍衛國家主權和領土完整。發言人又稱，特區政府會密切留意事態發展，並和中央政府相關單位保持聯繫。不過港府未有交代具體做法。

（綜合報道）

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