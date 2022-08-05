台學者料旨在練兵震懾 非為武統準備

稱導彈飛越台島上空不足怪

台灣方面稱解放軍昨日共發射11枚導彈，而要擊中位於台灣東部區域的目標，導彈就要穿越台灣島上空。對此，張競認為沒什麼大驚小怪，因為「朝鮮發射導彈，也穿越日本。就算真的穿越台灣中央山脈，那又怎麼樣？」他說台灣人這麼多年面對大陸的武嚇，早習以為常，「今天還有人租船出海看導彈落點，這就是台灣人」。

管控全解除才可放心

昨日演習後，大陸方面宣布整個實彈發射訓練任務已圓滿完成，解除相關海空域管控。根據大陸公布的演習時間，演習由昨日中午至周日（7日）中午，張競表示接下來就是「預備期」，畢竟武器有很多不確定性，預備期就是以防演習中出現種種意外，包括：武器系統故障，要重新發射；受天氣影響，要觀靶確定是否擊中目標；敵方飛近蒐集情報，干擾了演習；以及民用機船「不長眼誤鬧演習區」。他說現在看來演習很順利，但現在只是解除相關海空域管控，只有等全部管控解除才能「讓人放心」。

對於有說今次演習是為未來武統做準備，張競不同意，「海上戰爭是機動的，用兵之地，不是練兵之地，就像珍珠港事件，日本不可能到珍珠港去演訓進攻；同理，將解放軍這次的軍演和武統扣連，也有悖用兵之道」。

張競又說，對於佩洛西訪台，大陸的做法就是「文攻對美，武嚇對台」，他認為這是「強權大國」取得默契後合演的一台大戲。他估計佩洛西到台灣前，早把怎麼飛告訴中國大陸，結果她也是繞道北飛，小心不招惹中國大陸；美軍也很「上路」（識做），列根號航母也沒有開進來，「解放軍也一樣，裴洛西（佩洛西）一走，才開始演習」，這表示雙方都在避免摩擦。

明報記者