河南民權全縣人賦黃碼 離境者列紅碼 引發民眾抗議

據國家衛健委官網消息，內地前天新增本土感染294宗；其中本土確診病例排前三名分別是海南24宗、內蒙古10宗及浙江9宗；本土無症狀感染前三名分別是廣西62宗、浙江45宗及河南41宗。在河南的感染者中，民權縣有35宗無症狀感染者。

留4小時以上亦列黃碼

綜合《第一財經日報》、中國網等內地媒體報道，因出現本土疫情，民權縣自7月25日以來，已經靜態管理超過9天，並提出「對7月20日以來進入民權縣域停留4小時以上，目前已離開民權縣域人員賦黃碼管理」。內地健康碼中的「黃碼」，主要是指來自疫情中風險地區的人員，或14天內與確診者、疑似確診者和無症狀感染者可能存在密切接觸。

前天晚間，民權縣的管控措施進一步升級。當局決定對全域人員賦碼管理，其中有12個中風險區人員賦黃碼管理。事件引發民眾爭議，更有網民表示，早已從民權離開，身處河南鄭州也被賦了紅碼。對此，民權縣12345熱線工作人員解釋稱，賦碼主要是為了防止疫情外溢採取的措施。

商丘當局稱已修正政策

商丘市防控指揮部昨對此政策進行調整，稱發現這一情況後，立即作出糾正。據商丘市政府新聞辦消息，民權縣在此次賦碼調整時所述的風險區域劃分，並不符合國家衛健委《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）》防疫規定，與其之前上報給國務院的風險區域也有較大差異。

市防控指揮部表示，下一步將進一步加強對全市疫情防控工作的統籌，嚴格按照要求，全力以赴做好疫情防控工作。

三亞增59宗確診 景區停業

另據中新網，海南三亞昨新增確診病例59宗，無症狀感染者1宗。當局稱，疫情處於上升階段，存在發生城區社區傳播的風險。從昨零時起進入區域管控狀態，遊客離開海南需持48小時核酸陰性證明。目前正值暑期旅遊旺季，因應突然疫情，三亞諸多景區已暫停營業。

（綜合報道）

（新冠疫情）