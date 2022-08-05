佩洛西離台聲明：中國無法阻任何人訪台

佩洛西離台後，美眾議院議長網站發布聲明，表示代表團赴台是為聆聽、學習和支持台灣人民，形容台灣是世界上最自由、最開放的民主地區之一。

聲明還提到由於中國大陸反對，台灣參與全球會議受阻，但中國大陸沒法阻止世界領袖或任何人訪問台灣，並重申他們對繼續合作的承諾。佩洛西表示，美台人民團結一致比以往任何時候更重要，將繼續捍衞民主，對抗該地區和全世界的專制。

華春瑩：美政客總把災難帶給他人

對此，外交部發言人華春瑩昨（4日）回應稱，經常聽到美國政客說與誰站在一起，但是歷史和事實已經反覆證明，美國政客宣稱與誰站在一起，他們就會把混亂和災難帶向哪裏。

而繼佩洛西之後，再有西方政治人物擬訪台。中央社報道，歐洲議會對華關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）近日接受柏林《每日鏡報》（Der Tagesspiegel）採訪時表示，他計劃今年12月與議會貿易委員會的成員訪問台灣，推動投資協定。