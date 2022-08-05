韓總統沒見佩洛西 被質疑顧忌中國 總統秘書：決定基於國家利益

佩洛西周三結束台灣訪問後，當晚飛抵韓國，昨與金振杓會談約70分鐘。會後發表聯合聲明，對朝鮮威脅力度逐步加大的嚴峻局勢表示憂慮，矢言支持維持對朝的強大的延伸威懾。兩人會後簡短發言，但未開放媒體提問。佩洛西昨亦赴韓朝邊境的板門店共同警備區（JSA），成為2019年時任總統特朗普造訪以來，赴該地的最高級美國政治人物。

昨僅與韓議長會面 赴板門店

佩洛西這次訪韓被指遭到冷遇，抵埗時僅美國駐韓大使戈德堡（Philip Goldberg）等美方人員接機，沒有韓國官員在場。尹錫悅則以暑期5天休假為由，未安排會見佩洛西。

由於佩洛西此次亞洲行皆與當地領袖安排會面，而日本媒體也報道，佩洛西今（5日）訪問日本時將與日本首相岸田文雄共進早餐，因此韓國朝野對尹錫悅不見佩洛西議論紛紛。韓國總統秘書室宣傳首席秘書崔英範昨在簡報會解釋，由於佩洛西的訪韓行程與尹錫悅總統的假期重疊，因此難以安排兩人會面。被問到尹錫悅是否因為顧及中國臉色，才決定以休假為由避見佩洛西，崔英範解釋，「所有事情都是基於國家利益的總體考量下才作出的決定」。

抵埠當晚 韓媒報道尹看話劇

韓國部分人士認為「休假不見」理由牽強，指尹錫悅即使休假也應該接見美國政壇第3號人物，而且這也是2002年美國前眾議院議長哈斯泰特（Dennis Hastert）訪韓以來，首次有美國眾院議長來訪。再者，就算2015年佩洛西只是以眾院議少數黨領袖身分訪韓，也能會晤時任韓國總統朴槿惠、外長尹柄世和國會議長鄭義和。

《韓國日報》4日報道，佩洛西抵韓當晚，尹錫悅在首爾大學路劇場街觀看話劇，並在散場後和話劇演員一起吃烤肉，指他似在迴避與佩洛西見面。

尹錫悅昨日下午與佩洛西通話40分鐘，就外交、國防、技術合作、氣候變化等議題交換意見。尹錫悅說佩洛西此行將成為韓美對朝延伸威懾力的象徵。韓聯社報道指出，這次通話可能是受到政界及輿論壓力下的安排。

韓聯社3日發表〈美中涉台緊張加劇，韓國外交臨考〉一文表示，韓國外交專家普遍預測，鑑於韓國既是美國在東北亞地區的盟友，也是中國的重要合作伙伴，協調管控對美、對華關係成為韓國當前最大外交課題。若美中圍繞台灣問題的緊張進一步升級，韓國面臨的「選邊站隊」壓力有可能進一步加重，且尋求朝核和韓半島問題解法的難度也會加大。在這情况下「韓國政府對佩洛西訪台持謹慎態度」。

韓媒：見面或成「韓中關係負擔」

韓《國民日報》則認為，佩洛西來訪尹錫悅卻沒接見，可能「對韓美同盟引發不必要誤會」。不過該報道也認為，如果尹錫悅接見佩洛西，未來將成為「韓中關係的負擔」。

（路透社/韓聯社/衛報/中央日報）