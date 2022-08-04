持刀闖幼園抓人就捅 釀3死6傷江西疑兇落網

安福縣公安局發通報稱，昨日上午10時22分，一名頭戴鴨舌帽及口罩的歹徒，持械竄至安福縣城某私立幼稚園行兇傷人，造成3死6傷。經偵查，初步鎖定疑兇為安福縣寮塘鄉的男子劉×輝。警方隨後發布懸賞公告，以10萬元賞金獎勵提供線索者，並公布疑兇照片。

10童受傷送急症 有傷重離世

紅星新聞報道，事發於安福縣的兒童之家幼稚園。事發後，多名警察趕至幼稚園救人，現場隨後被警方封鎖，周圍許多民眾在圍觀。

網傳影片顯示，一名警察抱著幼童從幼稚園跑出來，送上停在路邊的救護車；亦有兒童被救出後安置在警車上。報道指，安福縣人民醫院工作人員透露，送入急診室的受傷兒童有10名左右，正在加護病房和手術室進行搶救，一些傷者傷情嚴重，已有兒童去世。

事件發生後，安福縣教育局緊急通知，學校必須停課。學生於當日下午2時統一下課回家，家長必須到校內接回孩子。

事件在網上引起廣泛討論，有傳兩名幼稚園老師因搶救無效死亡，多名學童被捅傷肺部，「剛聽護士說，估計五六個孩子沒救了，直接用刀把肺刺穿了」。有網民上傳聊天截圖，內容顯示一名學童的家長事後查看幼稚園閉路電視時，見到疑兇持刀隨機抓起兒童就捅，並稱「抓起一個拎小雞一樣，拎起來就捅3刀」。

涉事幼園暑假無保安 平時有鎖門

涉事幼稚園位於商場3樓，而商場臨街處設有單獨出入口。有商戶表示，商場入口配有保安，但該幼稚園目前屬於暑假託管，暑假期間是沒有保安的。有家長稱，「幼兒園1樓和3樓都有可鎖的門，平時周六日都會上鎖，不知道疑犯是怎麼進來的」。

據報道，疑犯常年在外打工，疑似因打架毆鬥留有案底，據裁判文書網多份判決書顯示，他曾因裝修等問題多次與人打官司，並揚言要砍對方。