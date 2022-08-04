官媒啟動密集「攻勢」 抨擊佩洛西訪台

《人民日報》刊發題為〈中國政府和中國人民實現祖國統一的決心堅如磐石〉的文章稱，中方對佩洛西訪台將予以堅決反制，由此產生的一切後果必須由美方和「台獨」分裂勢力負責。文章表示，美方變本加厲搞「以台制華」，將台海局勢推向進一步緊張，必將付出沉重代價。

《解放軍報》：中方絕不坐視不管

對於佩洛西訪台，《解放軍報》稱，美方一意孤行，中方絕不會坐視不管，必將採取強有力措施予以回擊，任何針對性軍事行動都是正當的和必要的。

「央視新聞」App也發表評論稱，美方必將為破壞台海和平穩定承擔一切後果。評論稱，佩洛西一意孤行想通過挑戰中國核心利益來為政治生涯加分，但事實證明，這將成為她政治生涯的巨大污點。

《環球時報》：我方反制非一次性

《環球時報》昨刊發社評指，佩洛西竄台，「我方反制不會是一次性的」。「人民日報海外版」則稱，佩洛西之流不論以什麼方式「挺台遏華」，「台獨」分裂勢力無論怎樣「倚美謀獨」，都無法阻擋中國統一的歷史進程。