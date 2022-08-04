台學者：大陸不會動武但會讓台很痛

憂頻繁軍演惹擦槍走火

趙春山指出，中美有溝通管道管控分歧，惟不知習拜在上周通話時，拜登政府是否已預期佩洛西訪台，「如果是，那麼對中美互信有影響」。北京在佩洛西訪台前夕的強硬反應，使習近平必須在之後面對內部鷹派的聲音，「應對的方式，就是拿台灣當出氣筒」。他表示，北京不會像外界說的那樣佔島、攻台，但是會通過經濟制裁、圍島軍演一系列的手段，「讓台灣很痛，這是沒有硝煙的戰爭」。而頻繁軍演之下，最擔心的就是擦槍走火的風險，「兩岸現在沒有溝通管道，這個誰都沒有辦法預料」。

台美增聯繫 對中美關係衝擊有限

張泊匯分析，佩洛西今次出訪的語境和1997年時任美眾院議長金里奇（Newt Gingrich）已完全不同。當時美國仍奉行對華接觸政策，中美關係帶來的巨大紅利衝淡了金里奇訪台的影響，如今佩洛西的訪問則含有戰略競爭色彩。許多大陸民眾認為，美國試圖用台灣遏制中國發展，訪問就是這個陰謀中的一環。他表示，訪問增進台北和華盛頓的政治聯繫，台方樂見其成，對於中美關係的衝擊亦有限，不至令北京以武統解決台灣問題，「因現時保持台海穩定，仍是北京的優先考慮」。