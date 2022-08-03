拆局：「真正風險在佩洛西走後」

語言軍事恐嚇 風險如古巴導彈危機

正當人們以為一場大戰會在佩洛西落地一刻全面爆發之際，但昨晚10時52分艙門打開之後，那看似平安無恙的「大結局」，似把世人的焦灼情緒就此澆滅。直至昨夜前，美方還對台灣的行動支持愈來愈進取，北京更連續進行了幾日軍演實彈射擊，而這種演習未來還在繼續。

先前有觀點指出，佩洛西訪台引致的衝突風險，足以比肩1996年那場台海危機，甚至達至1962年古巴導彈危機以來的最高水平。橫跨60年的兩場衝突，因由、質性、當事各方甚至對現世的影響力皆不相同。但深入剖析，卻可發現它們之間的些許共通。

訪台風波也好，古巴危機亦罷，當這些衝突發生時，各方呈現出的無外乎是受制於意志或外力後，持續展現不轉向的決心，擬欲恐嚇對方妥協，卻實求避免兩敗俱傷。「懦夫博弈」的政治遊戲主導了近代幾乎所有在危險邊緣試探的政治互動。從這種理路上看，今次危機與歷史教訓的分別，或許就在於一個「煞停車」、而一個「踩過界」，亦或者，只在於過程的快慢之別。

或與台軍事摩擦及「秋後算帳」

中南海、華盛頓、國會山莊的三方鬥法，讓身處地緣政治暴風眼的台灣幾乎失語。這在某些方面可能是更危險的隱喻。一位不願具名的台灣國際問題觀察人士向本報分析，相比於此前普遍擔憂佩洛西到來時引燃戰火，其認為「真正的風險」或許發生在「佩洛西走時或走後」。

儘管這位學者強調「純粹只是猜測」，但不排除屆時會發生「類似撞機一般的事件」，只是事故對象「並非中美」，而是「大陸和台灣」。該人士指，中美直面衝突的可能性極微，但與台灣發生軍事摩擦，亦或後續以其他形式予台「秋後算帳」，從務實角度考慮「不無可能」，由此引發更大衝突的「可能性也最低」。故此，「佩洛西怎麼離開，以及離開之後台灣會發生什麼，才是問題」。

明報記者 王聖辰