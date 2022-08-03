佩洛西抵台 解放軍環台軍演4天 據報今晤蔡英文 北京轟「竄訪」毁台海穩定

正展開亞洲之行的佩洛西昨午結束訪問馬來西亞後，約下午3時42分從蘇丹阿都阿茲沙機場起飛，繞開南海空域中國飛航情報區，經印尼、菲律賓北上，晚上10時45分降落台北松山機場。佩洛西身穿粉紅色套裝走出艙門，包括台外交部長吳釗燮在內多名台灣官員到場迎接。佩洛西在機場未有發言，據報下榻君悅酒店。台警方啟動「鴻賓勤務」，出動400名警力沿途交通管制。

佩洛西：訪台履行美堅定承諾

昨晚11時，佩洛西在Twitter發聲明稱，代表團的台灣之行履行了美國的堅定承諾，即支持台灣充滿活力的民主社會，「我們在跟台灣領導層的討論上重申我們對伙伴的支持，以及促進我們的共享利益，包括推動自由與開放的印太地區」，又稱此行和美方長期政策並不矛盾，美方繼續反對單方面改變台灣現狀。

台媒：今與台積電開會 赴立法院

路透：將見人權人士 傍晚離台

《聯合報》引述消息稱，佩洛西今日行程滿檔，一早將在下榻的酒店與台積電開視像會議，上午9時赴台立法院，10時會晤台灣總統蔡英文，其後共進午宴，台國安會秘書長、國防部長等亦會出席。路透社引消息稱，佩洛西今午將參訪關於白色恐怖的景美人權文化園區，並與人權活動人士會面，傍晚5時離台。報道稱，原本外界預計低調訪台的佩洛西，今日中午在台北賓館午宴前安排了媒體訪問，在立法院的訪問或也有公開談話。

繞過南海 美專家：明顯顧慮中方

華盛頓智庫美國企業研究所（AEI）高級研究員庫珀（Zack Cooper）向本報稱，佩洛西乘坐專機的飛行路線「聰明」，因為中方已放出信號，或會向專機作出挑戰，這點在專機飛繞西沙群島和南沙群島、從東邊飛到台灣變得更困難。他表示，佩洛西的專機是以飛越南海的路線前往新加坡，故昨日飛行路線明顯是因應中方或會如何回應的顧慮而有所轉變。

中國外交部昨晚在佩洛西抵台後發表聲明，稱佩洛西不顧中方強烈反對和嚴正交涉，「竄訪中國台灣地區」，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重衝擊中美關係政治基礎，嚴重侵犯中國主權和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，「中方對此堅決反對，嚴厲譴責，已向美方提出嚴正交涉和強烈抗議」。

聲明表示，「中方歷來反對美國國會議員竄訪中國台灣地區，美國行政部門有責任予以阻止。佩洛西眾議長是現任美國國會領導人，她以任何形式任何理由赴台活動，都是升級美台官方交往的重大政治挑釁，中方絕不接受，中國人民絕不答應」。

中國國防部發言人昨晚稱，解放軍高度戒備，將展開一系列針對性的軍事行動予以反制，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決挫敗外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀。

全國人大常委會發言人就佩洛西訪台發表談話，稱全國人大對此堅決反對，予以強烈譴責。中央台辦則在聲明敦促美方不要在錯誤道路上愈滑愈遠，警告民進黨當局徹底放棄台獨圖謀，不要在「台獨」的死路上一條道走到黑，否則會粉身碎骨。

專機赴台時 央視：解放軍戰機越台海

台海情勢一路延燒，在佩洛西即將抵台之際，昨晚10時21分，央視報道解放軍空軍蘇35戰機正穿越台灣海峽；台灣國防部則指這是「假訊息，並非事實」。新華社昨晚10時59分發布「受權公告」，宣布解放軍將於4日12時至7日12時，在台灣東西南北6海域和空域「進行重要軍事演訓行動」，並組織實彈射擊。中國海事局官網1日、2日連續發布多條航行警告信息，涉及1日至6日，東海、渤海和南海至少8個劃定海域將展開實彈射擊或軍事訓練，禁止其他船駛入。路透社報道，美國國務卿布林肯周一（1日）曾表示，若佩洛西訪台，完全是她的個人決定。他呼籲中方不要使局勢升級，稱若中方試圖製造某種危機或造成緊張局勢，責任全在中方。

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