網紅「吃播」食瀕危大白鯊 遭舉報帳號被封 警：已扣查網購賣家

片段聲稱「人工養殖可食用」

網傳影片顯示，網紅（KOL）「提子」在海鮮超市門口將一包裹拆開，包裹內裝有一條體型碩大的鯊魚，引來不少市民圍觀。她之後將鯊魚運到鄉下分割，分別用來水煮和燒烤。在影片左上角，標有「人工養殖可食用」的字幕。

「封面新聞」報道，警方在「提子」家搜出鯊魚肉和骨頭，經過南海水產研究所檢測，證實是大白鯊。南充市農業農村局執法監督科有關負責人透露，警方已查明「提子」是網購大白鯊，來源是福建沿海地區，相關人員已被扣查。負責人稱，目前司法檢測部門正檢測大白鯊是幼體還是成年體，評定其價值，將涉及最終的案件結果。

另被指曾吃娃娃魚孔雀鴕鳥

另據網民舉報，涉事網紅還吃過娃娃魚、孔雀及鴕鳥，被批「把騰騰殺氣當作人間煙火氣」，目前該網紅短片帳號已被封鎖。

另據「紅星新聞」報道，有科普博主指，大白鯊是國際瀕危野生動物，屬國家二級保護動物。他表示，大白鯊是「世界分佈」，在中國黃海、東海、渤海都有記錄，但包括大白鯊在內的大型鯊魚，目前沒有人工繁殖種群，無法人工養殖。

大白鯊被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄2，相當於國家二級保護動物。根據內地《刑法》第341條規定，非法獵捕、殺害國家重點保護的珍貴、瀕危野生動物，或者非法收購、運輸、出售國家重點保護的珍貴、瀕危野生動物及其製品的，最高刑罰可判10年，並罰款或沒收財產。

2019年，江蘇省東台市法院曾審理過一宗買賣大白鯊牙的案件。判決文書顯示，被告將3顆大白鯊牙以1.8萬元人民幣（約港幣2萬元）出售。最終，買家及賣家因非法收購、非法出售珍貴、瀕危野生動物製品，分別判處拘役5個月，緩刑6個月，並罰款5千元人民幣。