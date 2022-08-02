日媒：美多艘航母戰艦靠近台灣

【明報專訊】佩洛西會否訪問台灣，至截稿前尚未得到任何官方渠道證實。不過，日經亞洲昨報道，美國軍方正將航空母艦和大型飛機等軍事資源移往更靠近台灣的地方。而歐洲媒體亦引述多國領袖稱，密切關注台海局勢。
日經亞洲（Nikkei Asia）昨報道，美軍原本反對佩洛西近期出訪台灣，但現在看來，他們正為佩洛西的專機建立一個緩衝區，以備她決定訪問台灣。報道稱，目前位處台灣周邊地區的美國海軍資源包括航母列根號（USS Ronald Reagan）、沖繩附近的黎波里號（USS Tripoli）兩棲突擊艦，以及前沿部署在日本佐世保附近的美國號（USS America）兩棲攻擊艦。
美近40艦周四環太平洋軍演
此外，在太平洋較遠處，林肯號（USS Abraham Lincoln）航母、埃塞克斯號 （USS Essex）兩棲攻擊艦與其他36艘戰艦及3艘潛艦，正在夏威夷參加預定於周四結束的環太平洋軍事演習。
對於北京的警告，據政治新聞網站Politico引用多名資深外交官稱，事態「很容易擦槍走火」，且歐洲大國領袖正緊盯局勢。報道稱，德法等歐盟大國官員向來不願公開涉入美中紛爭，但中方一步步朝與美國軍事對峙逼近。
憂擦槍走火 歐國領袖密切關注
法國策略研究基金會（FRS）研究員波恩達茲（Antoine Bondaz）昨在Twitter提出不同看法。他認為，重點不一定在於佩洛西是否訪台，而是在她能否重申美國對台海安全的承諾，並避免台灣在中國大陸逼迫下陷入孤立。他提出折衷方案，如佩洛西在日本舉行美、日、台三方視像會議，將能釋放重要信息，同時避免無用衝突。
金燦榮：中國只能用行動修正美國主張
中國人民大學國際關係學院教授金燦榮昨日表示，佩洛西作為美國的高級政治家「很任性」，而美國國內也有很多人呼應，因此現在中方只能用行動來堅持自己的主張，讓美國修正他們的主張。