美台傳媒：佩洛西最快今訪台 紐時：國防部全天候監控中國 外交部：反制拭目以待

對於會否訪台，昨晚仍在新加坡的佩洛西面對傳媒詢問，她未有回應。台外交部昨亦稱，目前沒有進一步消息，也沒有其他評論。

據美國有線電視新聞網絡（CNN）昨引述一名台灣政府高級官員和一名美國官員表示，佩洛西預計將訪問台灣；受訪的台灣官員稱，佩洛西將在台灣過夜，但報道並未明確她何時抵達台北。

台灣《聯合報》昨引述消息人士稱，台灣相關單位對佩洛西來訪已是在準備中，其訪台機率偏向「有意成行」，台灣仍在等待通知。而涉外人士評估，若佩洛西訪台，應該不會在台灣久留，可能只會旋風訪問幾個小時就離開，來訪目的主要為傳達美國對台灣的支持。

台媒「壹電視」更發布「獨家消息」報道，稱佩洛西一行人很可能最快今晚抵台，且會停留一晚，還將會晤總統蔡英文。根據行程安排，佩洛西將在今日結束新加坡訪問。而《華盛頓郵報》專欄作家羅金（Josh Rogin）上周引述外交圈消息稱，料佩洛西會訪台，時間可能是今晚或明早。

有台媒稱留宿一夜 明晤蔡英文

另據「中時新聞網」昨晚稱，佩洛西預計將在今晚10時30分抵達松山機場，並入住台北君悅酒店，明天上午8時與蔡英文會面，隨後於上午10時離台。報道又稱，因應佩洛西訪台，台灣國安單位將會採取最高等級維安措施，至少動用國安局特勤人員及超過200名警力。不過，該報道未引述任何消息來源。

若佩洛西訪台，她將是繼1997年時任眾議院議長金里奇後，25年來到訪台灣的最高層級美國政要。翻查資料，金里奇當時未公開他的行程，甚至將台灣擺在訪問上海之後，所以佩洛西雖未將台灣列入公開行程，但仍有可能突然造訪台灣。

尊重國會獨立性 拜登未要求取消

《紐約時報》亦援引多名美國官員的說法稱，預計佩洛西將繼續執行25年來美國政界人士對台灣的最高級別訪問計劃。而有拜登助理聲稱，拜登決定不直接要求佩洛西取消行程，因為他要尊重「美國國會的獨立性」。另外一些美國官員聲稱已經收集了關於中國可能做出反應的情報，但承認「不清楚中方在多大程度願意承擔發生衝突的風險」。美國防部官員正全天候監控中國在區域內的動作，並規劃保護佩洛西的安全（見另稿）。

《華爾街日報》引述知情者稱，佩洛西「肯定會去」台灣，「唯一變數是會否在台北過夜」，而她計劃在台灣會見的人，會在抵埗後接獲通知，部分會面安排在今晚，但大部分是在明早，其會見對象包括但不限於台灣政府官員。

華學者：賊心不死 不可能簡單離開

復旦大學網絡空間國際治理研究基地主任沈逸在微博上表示，佩洛西「賊心不死」，不可能簡單離開。他分析說，按照日程，佩洛西結束訪問新加坡、馬來西亞，北飛韓國日本時，中間「天然」經過台灣周邊空域，他認為這是「風險點」。

對於佩洛西訪台傳言，台灣政府比以往更為低調。而中國外交部發言人趙立堅昨在例行記者會上強硬表示，佩洛西如赴台將導致嚴重後果。他再次正告美方，不得安排佩洛西訪台。稱中方正嚴陣以待，中國解放軍絕不會坐視不管。中方必將採取堅決應對和有力反制措施，捍衛自身主權和領土完整。對於中方將如何反制，趙立堅說，「如果她敢去（台灣），那就讓我們拭目以待吧。」

東部戰區短片稱「埋葬來犯之敵」

解放軍對台作戰主力部隊東部戰區微信公號昨晚發布短片《嚴陣以待，聽令而戰》，聲言「埋葬一切來犯之敵，向着聯戰勝戰前進」；內地智庫「南海戰略態勢感知」則稱，美海軍「列根號」航母打擊群上周六從南海經聖貝納迪諾海峽進入菲律賓海，然後向北移動，目前位於台灣東部的巴士海峽以東附近海域。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676