網信辦「清朗」行動 半年關閉1.2萬網站

絕大部分網企均被約談

今年初，國家網信辦部署開展2022年「清朗」系列專項行動。綜合「網信中國」微信公眾號、新華社報道，各級網信部門集中整治網絡直播和短片領域亂象、打擊網絡謠言、整治未成年人網絡環境、治理演算法濫用、整治應用程式信息服務亂象、規範傳播秩序，重點查處一批傳播各類違法違規有害信息、存在違法違規行為、社會影響惡劣的平台和帳號。

報道指出，今年上半年，各級網信部門綜合運用執法約談、責令整改、處置帳號、App下架、暫停功能或更新、關閉網站、罰款、處理責任人、通報等多種處置處罰手段，對嚴重違反法律法規的網站平台，依法予以嚴處。包括微博、微信、百度及淘寶、京東、拼多多、小紅書、微店等電商平台等在內地幾乎耳熟能詳的網絡公司，都被約談或處罰。

其中針對豆瓣網對用戶發布的信息未盡到審核管理義務、傳播涉「歷史虛無主義」等有害信息問題，北京市網信辦約談豆瓣網總編輯，責令其限期整改，暫停相關頻道功能，從嚴處理責任人，並對豆瓣網依法予以罰款的行政處罰。