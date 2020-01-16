長征殘骸墜菲外海 火球越大馬上空 NASA轟不負責任 官媒：微信發4公告

【明報專訊】中國載人航天工程辦公室昨日發布消息，於7月24日成功發射搭載問天實驗艙的長征五號B遙三運載火箭，其殘骸於昨日凌晨零時55分已再入大氣層，絕大部分器件在過程中燒蝕銷毁。據公布所指的經緯度，殘骸落點位置為菲律賓巴拉望附近的蘇祿海。馬來西亞航天局上周六曾呼籲民眾，若發現任何可疑物體墜落，應立即向當局報告；美國太空總署（NASA）署長則批評中方不負責任，沒有共享殘骸墜落地球時的具體軌迹。
馬來西亞航天局官網昨日證實，長征五號B火箭殘骸碎片落在蘇祿海，並稱「火箭在進入地球空域時著火，燃燒的碎片也穿過馬來西亞領空」。有多名馬來西亞網民上傳懷疑是火箭殘骸越過上空的畫面，影片顯示有發亮的光點劃過夜空。
NASA署長尼爾森（Bill Nelson）在Twitter發文稱，所有太空國家（spacefaring nations）都應遵守既定的最佳做法，事先分享此類信息，容許外界對潛在殘骸撞擊風險作出評估，並稱「這樣做對於負責任地使用太空資源及確保地球民眾安全，是相當重要」。
中文官網有公告 英文版沒有
《環球時報》則報道，中國載人航天工程辦公室的官方微信公眾號「中國載人航天」，曾於7月27至30日就長征五號B火箭殘骸發布4條公告，公布殘骸的高度信息，並引述軍事專家稱中國已多次預報火箭殘骸參數，對國際社會展示出最大透明度，美國對中國的指摘根本站不住腳。本報記者昨瀏覽「中國載人航天」官方網站，中文版有4條公告有關長征五號B火箭殘骸的訊息，而英文版則沒有相關公告，只有7月30日有關中國太空站的軌道參數。
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