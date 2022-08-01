新疆增兩個案 遊客斥酒店「砸門趕人走」

據國家衛健委網站最新消息，內地前日增434宗本土感染者，其中新疆有兩宗無症狀感染者。

酒店稱「今天離開就不用隔離」

有遊客昨晚在微博發文稱，她前日入住烏魯木齊一間酒店，因曾去過伊犁而險被酒店「砸門趕走」。該遊客隨後入住另一間酒店，被告知需要在酒店隔離3日，但「若今天離開烏魯木齊就不用隔離」。有網民在該微博底下留言，稱遭遇同樣問題，即使核酸檢測正常亦沒有密切接觸史，仍被酒店拒接待。亦有遊客表示，目前從伊犁去烏魯木齊須自費隔離3天，並稱「新疆旅遊限時體驗項目是跑毒（逃離疫區）」。

民宿稱當局禁接待伊犁遊客 新疆：謠言

針對伊犁疫情，新疆一間民宿老闆在微博上發文稱，經與自治區疫情防控指揮部溝通，從伊犁外出遊客須持24小時核酸陰性報告，遊客須與景區預約，並要求酒店、景區對於符合上述條件的遊客不得拒絕接待。

新疆是內地熱門的旅遊地，近日有大批遊客到當地遊玩，「新疆被遊客擠爆了」曾一度在網上引發熱議，被稱為「中國最美公路」、貫穿天山的「獨庫公路」罕見大塞車，100公里的路程走了8個小時，變成「獨哭公路」。

明報記者

（新冠疫情）