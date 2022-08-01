人代倡不打針變「藍碼」 粵衛健委：沒需要

網民轟「胡搞」變相強制接種

劉世興的提議被網民炮轟，有網民認為這是「典型的層層加碼，採信了就是胡搞」、「賦藍碼的建議實質就是變相的強制接種」等。據廣東省衛健委網站消息，廣東省衛健委稱，建議暫不將疫苗未全程接種人員納入藍碼管理，主要有幾個方面原因。首先，目前國家暫無相關政策支持；其次，並非全部人群都符合接種條件，部分人存在接種禁忌不能接種或暫時不能接種，賦藍碼可能會對公民正常活動造成不便，導致群眾對政策的不理解、不支持、不配合。

再者，由於目前接種數據尚未實現全國聯網，各省人員的疫苗接種情况信息未能對接，無法根據外省接種情况準確判斷並「賦碼」，需要基層補錄省外接種數據，將更大地增加基層負擔；最後，隨着國家接種政策調整和不同廠家疫苗接種程序變化，不同人群接種建議和要求也不盡相同，數據上難以動態精準掌握重點人群名單，且賦碼判斷規則複雜，需要頻繁調整，若調整不及時或規則判斷不準確，可能造成「賦碼」錯誤。

衛健委稱各省接種資料不統一難管理

對於核酸應檢未檢人員賦藍碼的建議，廣東省衛健委指出，目前該省根據流行病學調查顯示曾與病例同時間段在重點場所逗留超過一定時間的人員，判定為重點場所涉疫風險人員，實施健康碼「黃碼」管理，該類人員應當按要求做核酸檢測方可轉為「綠碼」，已初步實現代表提出的核酸應檢未檢人員納入健康碼管理的目標。

省衛健委表示，去年以來，粵康碼系統按要求實施「黃碼促檢」，通過賦黃碼等手段，督促涉疫風險人員及時主動到黃碼檢測點做核酸檢測，及時排除風險，減輕基層社區追蹤涉疫風險人員的負擔。

下一步，省衛健委將會同相關部門，按照國家健康碼管理相關規定，結合廣東省疫情防控實際，及時修訂完善粵康碼賦碼轉碼規則，並加強數據源管理，持續改善完善粵康碼系統。

（新冠疫情）