官媒公布「東風-17」導彈試射

八一建軍節 魏鳳和：必然統一

今次八一建軍節，恰逢佩洛西可能訪問台灣，中國官方及軍方已數次警告。據新華社、央視等官媒報道，中央軍委主席習近平和總理李克強等黨和國家領導人出席招待會。

魏鳳和在致辭稱，中國堅定不移走和平發展道路，堅持推動構建新型國際關系、構建人類命運共同體，堅持奉行防禦性國防政策，永不稱霸、永不搞擴張、永不謀求勢力範圍，堅決反對霸權主義和強權政治。魏鳳和強調，世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，祖國必須統一，也必然統一 ；任何分裂中國的企圖都不可能得逞，任何對中國軍隊決心意志的低估都極其危險。中國軍隊將堅決維護國家主權、安全和領土完整。

在建軍節前夕，官媒也披露包括北部戰區海軍、東部戰區海軍及南部戰區海軍實彈演練的畫面，現場炮火猛攻，火光冲天。央視軍事昨首次曝光「東風-17」高超音速導彈發射的短片。據公開資料顯示，東風-17射程超過2000公里，是一款典型的高超音速滑翔飛行器（HGV），在全球處於領先水平。

空軍：繞飛「祖國寶島」護主權

空軍發言人申進科昨在空軍航空開放活動新聞發布會上表示，捍衛祖國的大好河山，是人民空軍的神聖使命；空軍多型戰機繞飛「祖國寶島」台灣，錘煉提升維護國家主權和領土完整的能力。空軍有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力，捍衛國家主權和領土完整。

申進科透露，新一代空中加油機「運油-20」投入新時代練兵備戰。「運油-20」和「殲-16」戰機近日已開展海上方向空中加油訓練，提高實戰訓練。