日外相東盟會議見王毅 料談台海和平

日本《讀賣新聞》引述日本政府消息，中日1972年9月29日建交，今年9月是日本與中國建交50周年，中日外長會談將確認中日相互溝通的重要性，如林芳正能與王毅順利會談，將是中日外長繼2020年11月後，時隔1年9個月再度面對面會談。

中日建交50年 或面對面會談

報道稱，日本政府認為，中日關係正因中國海警船反覆進入釣魚島，以及當前台海及南海局勢陷入困難而持續緊張。要解決兩國懸而未決的爭議，尋求溝通很重要。目前正朝8月4日在柬埔寨舉行兩國外長會談規劃。這場可能舉行的中日外長會談，預料日本將對中國在東海等地嘗試片面改變現狀，及有關俄羅斯入侵烏克蘭的中國外交態度表達日方憂慮；而關於9月將舉行的日本已故前首相安倍晉三國葬事宜，中日外長可能也會交換意見。

（中美角力）