日外相東盟會議見王毅 料談台海和平

【明報專訊】柬埔寨8月上旬將舉行東南亞國家聯盟（ASEAN）相關外長會議，日本外相林芳正目前正協調屆時與中國外長王毅在該會議上面對面會談。日媒指出，林芳正預料將當面向王毅強調台灣海峽和平穩定的重要性，及中國公務船和軍方在釣魚島海域及日本周邊海域活動增多一事表示嚴重關切。
日本《讀賣新聞》引述日本政府消息，中日1972年9月29日建交，今年9月是日本與中國建交50周年，中日外長會談將確認中日相互溝通的重要性，如林芳正能與王毅順利會談，將是中日外長繼2020年11月後，時隔1年9個月再度面對面會談。
中日建交50年 或面對面會談
報道稱，日本政府認為，中日關係正因中國海警船反覆進入釣魚島，以及當前台海及南海局勢陷入困難而持續緊張。要解決兩國懸而未決的爭議，尋求溝通很重要。目前正朝8月4日在柬埔寨舉行兩國外長會談規劃。這場可能舉行的中日外長會談，預料日本將對中國在東海等地嘗試片面改變現狀，及有關俄羅斯入侵烏克蘭的中國外交態度表達日方憂慮；而關於9月將舉行的日本已故前首相安倍晉三國葬事宜，中日外長可能也會交換意見。
（中美角力）
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