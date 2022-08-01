佩洛西今抵星洲 亞洲行未提台灣 疑似專機昨晚降落關島 10萬人航班網實時追蹤

未提是否停留其他地方

據佩洛西辦公室新聞稿表示，「今天，我們的國會代表團前往印太地區，重申美國對該地區盟友和朋友的堅定和不可動搖的承諾」，佩洛西稱，「在新加坡、馬來西亞、韓國和日本，代表團將舉行高級別會議，討論我們如何進一步推進我們的共同利益和價值觀。」聲明中並透露，在夏威夷加油後，國會代表團聽取了美國印太司令部領導層的簡報，並參觀了珍珠港紀念館和亞利桑那號戰艦。新聞稿還公布了佩洛西一行隨行人員名單，包括眾議院外交關系委員會主席格雷戈里‧米克斯、眾議院退伍軍人事務委員會主席高野6人。新聞稿沒有提及佩洛西是否在其他地方停留，只是強調「此行將聚焦印太地區的共同安全、經濟夥伴關係及民主治理」。

國民黨人：訪台只為選舉造勢

這次是美方最明確表明佩洛西亞洲行的行程，行程中未提及台灣。但內地多數網民不相信聲明內容，表示「兵不厭詐、時刻提防她途中突擊竄訪」。國民黨籍台北市議員游淑慧昨在《張雅婷辣晚報》節目中指出，佩洛西若訪台不能代表美國，而只是為她的期中選舉選情造勢，假設屆時她過境台灣，官員像哈巴狗般跑去機場拜見，將把台灣的臉丟光。

胡錫進：去了後果嚴重

《環球時報》前總編輯胡錫進稱，「她（佩洛西）有可能想做姿態：台灣不是我的訪問目的地之一，我即使去也是中停（中途停留），或者是用私人身分去。以此降低她竄訪台灣的挑釁意義。」胡強調，「只要她降落台灣，中方就不會接受。現在我們不能大意，必須繼續大聲警告她：不許去台灣，去了必有嚴重後果。」他警告台當局，「如果佩洛西最終飛台，民進黨當局同樣罪責難逃」，他稱「最終要警告民進黨，無論解放軍實施什麼反制行為，他們都必須忍着，不得採取對抗行動」。胡錫進上周五在Twitter稱，如果美軍戰機護送佩洛西訪台，解放軍驅離無效就可以「擊落」，他Twitter帳號因此被封鎖，其後刪文。

佩洛西在上周五開啟亞洲行，但行蹤成謎。由於她早前一直未否認前往台灣訪問，中國外交部、國防部接連發聲警告，引來民眾高度關注其亞洲行程。航班追蹤網站指出，前天一架空軍波音C-40C運輸機飛往夏威夷，昨日一架美軍運輸機從夏威夷起飛前往亞洲，通訊呼號為「SPAR19」的美空軍運輸機，被指是接載佩洛西的行政專機，相關信息引來近10萬人實時追蹤。截至昨晚8時半，「SPAR19」飛抵關島後關閉信號。

《聯合早報》引述新加坡外交部證實，佩洛西率領的美國議會代表團今明兩日到訪新加坡。據新加坡美國商會公布信息，今日下午將舉辦「智慧城市雞尾酒會」活動，佩洛西將出席並發表演講。

逾10架美軍機飛抵沖繩

中方接連警告，美國對佩洛西的行程也高度戒備。除美國海軍第七艦隊「列根號」航母打擊群日前重返南海，或意在提供掩護，昨日再有超過10架美軍非屬駐日本沖繩基地的軍機飛抵沖繩，研判可能跟佩洛西計劃訪問台灣，造成美中間緊張情勢升高有關。

不過，佩洛西辦公室公布的行程未包括台灣後，美國國防部下屬圖片信息分享網站DVID前日表示，前日「列根號」航母已經抵達聖貝納迪諾海峽，離開南海進入菲律賓的海域。

（綜合報道）

（中美角力）

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