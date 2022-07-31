殺人匿山中 川警員墮亡 涉感情糾紛 女方及家人遇害

通報稱，警方昨在沐川縣黃丹鎮山中搜索發現一具男性屍體，符合高處墜下死亡特徵。經現場勘查、屍體檢驗和DNA比對，確認是在逃疑犯、36歲的沐川縣公安局某派出所民警李×。李強早前被指作案後逃匿山中，「海派新聞」27日引述村民，稱曾見其棄車並搶劫一輛電單車進山。

與已婚婦交往 有金錢往來

案件涉及婚外情，央視新聞引述警方消息，指2名傷者分別是李強的情人楊×及女方堂弟，死者分別為楊×的2名子女和家翁。離婚的李強與已婚的楊×於2020年底相識並成為情人，其間兩人有金錢往來。今年7月，楊×向李強提出分手，二人約定26日在李強的出租屋內解決分手事宜。

殺兩童燒屋

綜合《中國新聞周刊》等內媒報道，李強分別沐川縣沐溪鎮明珠小區A區和沐川縣黃丹鎮同心村兩個地點行兇，兩處相距約60公里路程。在前一個案發地，楊×和其堂弟被李強用槍擊傷。隨後，李強駕車先將楊×的兩子女從公婆家中接到父母家，並持械殺死兩名孩童。之後，他又殺死聞訊趕來的家翁並縱火。有被害人親屬指，楊×父母家「被燒得乾乾淨淨」。

外界關注該案，除李強的警察身分，還與其使用的武器有關。警方26日曾通報指，李強使用的是「92式手槍」，為值班佩槍。根據規定，民警佩槍需持槍證，「人民警察法」亦列明使用佩槍場景。有警員對內媒表示，派出所民警原則上不佩槍，平日槍支管理亦嚴格，通常只在出警甚或極端重大犯罪案件中才使用。