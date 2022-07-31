玄奘寺風波延燒 揭寺廟「生意經」 兩成商業化 多種標價服務

寺廟變企業 涉足多產業

今次「牌位門」中，輿情公憤其一即在於廟方為何什麼錢都敢賺？隨着傳媒揭露，寺廟一系列「生意經」遭曝光，明碼標示的各式宗教服務令公眾意外。原來不知不覺中，內地一些寺廟早已變身企業，本該「六根清淨」的和尚也早就投身逐利「紅塵」。

吳啊萍自稱因噩夢傍眠，遂2017年到寺為6個「朋友」供奉牌位。寺廟按每個牌位每年100元（人民幣，下同）標準，供奉5年收其3000元。事件曝光後，該寺前住持傳真法師亦被起底。企業公開信息顯示，釋傳真關聯公司有7間，並控股3間。釋傳真曾出品兩部講述愛國抗日主題的電影，由其擔任編劇和製片人。當中《棲霞寺1937》一片因帳目不明，導致其與他人打了6年官司。

釋傳真領導下的玄奘寺，靠租售牌位等宗教服務轉型商業化，這一情况在近年內地佛教寺廟中並不少見。中國佛教協會統計數據顯示，至2020年底內地現存寺廟有3.26萬座，當中有20%以上已經商業化，主要集中在北京、上海、浙江、河南、四川等地。這當中，少林寺的商業化程度最高，自2000年至今，少林寺已涉足出版、電子商務、文創、演藝、短片等多個產業。《衛報》曾報道少林寺每年收入高達1000萬英鎊（約1億港元）。今年4月，少林寺旗下註冊公司更以4.52億元價格在河南鄭州競投拿地。

「捐功德」不封頂 高價賣開光法物

一般來說，不少寺廟通常以門票、供奉、捐款、周邊產品售賣等方式作為收益來源。以上海靜安寺為例，除售價50元的門票外，寺內還提供牌位供奉、法會、功德、香茗等有償服務，當中以「捐功德」標價最高。在該寺推出的微信小程序上，捐獻塑像價格達9000元，數量上不封頂。此外，靜安寺還售賣開光法物，如一座釋迦摩尼佛銅鎏金座像要1.98萬元，一枚山寶銀幣賣1.68萬元。

地方當搖錢樹 投資化水欠巨債

寺廟逐利的背後，亦有地方政府將其當搖錢樹的因素。「鈦媒體」報道，本是佛門清淨地的陝西法門寺，曾因意外發現佛指舍利（釋迦牟尼的一根中指骨）名聲大噪，吸引中外信徒遊客前來。當地政府後陸續共投資約數十億元打造相關景區，期冀發展旅遊經濟。

巨大的投資最終被轉嫁到寺廟和僧人身上，法門寺景區門票從28元暴漲至120元，景區功德箱被定製一年800萬元的捐款KPI（關鍵績效指標），僧侶遊客怨聲載道，經營收入每况愈下，最終更欠下逾40億元巨額債務無力償還，並陷入多起訴訟，目前法院已將其列入失信公司名單。

明報記者