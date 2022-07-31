習：加強海外愛國力量建設 促進中華兒女大團結

提新時代統戰12「必須」

新華社報道，習近平在講話中說，在實踐中已形成做好新時代黨的統一戰線工作的重要思想，並提出一系列新理念新思想新戰略。他將此歸納為12個「必須」，必須充分發揮統一戰線的重要法寶作用，必須解決好人心和力量問題，必須正確處理一致性和多樣性關係，必須堅持好發展好完善好中國新型政黨制度，必須以鑄牢中華民族共同體意識為黨的民族工作主線，必須堅持宗教中國化方向，必須做好黨外知識分子和新的社會階層人士統戰工作，必須促進非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長，必須發揮港澳台和海外統戰工作爭取人心的作用，必須加強黨外代表人士隊伍建設，必須把握做好統戰工作的規律，必須加強黨對統戰工作的全面領導。

稱解決人心問題 求同存異關鍵

習近平進一步指出，解決人心和力量問題，關鍵是要堅持求同存異，發揚「團結-批評-團結」的優良傳統。同時把握好原則性和靈活性的關係，站穩政治立場、堅守政治底線；把握好團結和鬥爭的關係，又要善於鬥爭、增強鬥爭本領，努力形成牢不可破的真團結。習近平強調，要確保黨對統戰工作全面領導，統一戰線因團結而生，靠團結而興。做好這項工作，要把握好固守圓心和擴大共識的關係，不斷增進共識，真正把不同黨派、不同民族、不同階層、不同群體、不同信仰以及生活在不同社會制度下的全體中華兒女都團結起來。

會議由總理李克強主持，政治局常委栗戰書、王滬寧、趙樂際、韓正出席。全國政協主席汪洋作總結講話。