紅三代KOL「兔主席」：台海問題或正變「灰犀牛」

稱美欲維護「分立分治」現狀

國會中期選舉 政黨要為外交加分

文章稱，「反華」可能是美國政客唯一能夠達成的共識。表面上，美國說要維護台海「現狀」（status quo），實際上極力希望維護中國大陸與台灣不統一、分立、分治的現實狀况。「他們認為，這個才是『現狀』，是要一直維持下去的。」所以，中國大陸所提的統一台灣之事，他們認為就是在改變「現狀」。

另一方面，美國實際做的，又是極力挑撥「現狀」被改變，鼓動台灣往前邁進一步，也就是朝着分立、分治的方向上邁進，並不斷鞏固這個「現狀」的成果；又挑撥和刺激中國政府，逼迫中國政府採取某種行動。「這樣就達到了美國所說的中國政府在『改變現狀』問題，使得美國可以掌握主動，對中國採取進一步的行動」。

文章認為，美國國會中期選舉將在今年11月舉行，會重新決定眾議院的全部435個席位；現在美國人都認為共和黨會表現得很好，民主黨岌岌可危。作為眾議院議長，佩洛西「肯定得出來做點什麼，得攢政治人品，幫助一下民主黨的政客們」。文章指出，當認為外交可以加分，方位就會對準亞洲/台灣，議題則是反華。「這是民主黨的『自救』行動」，現在其實已經不是佩洛西亞洲之行/訪問台灣的問題了，而是2024年的格局。

至於中國該如何應對，文章稱可能還是得回到「要牢牢把握兩岸關係發展主導權和主動權」，至於何為把握主導權和主動權，「非常考驗我們的智慧和定力」。