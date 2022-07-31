耿爽批美雙標 特朗普抨佩洛西「把事變糟」

中新社引述耿爽在聯合國安理會烏克蘭問題公開會上發言時說，個別國家在烏克蘭問題上一再強調主權原則，但在台灣問題上卻不斷挑戰中國主權，建議相關國家不要「玩火自焚」。耿爽稱，作為當今國際秩序的法律基石，聯合國憲章的作用不可替代，遵守憲章宗旨和原則應當一以貫之，不能採用雙重標準，搞選擇性適用。他說，中方維護國家主權的意志堅定不移、堅如磐石，任何人都不要低估14億多中國人民捍衛國家主權和領土完整的決心和能力。

人民日報：中美須加強溝通免誤判

《人民日報》昨刊發「鐘聲」的評論文章指，處理中美關係必須加強溝通，避免誤判。文章稱，台灣問題始終是中美關係中最重要、最敏感的問題。美總統拜登在與習近平通話中表示，美國的一個中國政策沒有改變也不會改變，美方不支持台灣「獨立」。美方應將相關承諾落到實處，明確、堅定地反對任何「台獨」行徑，不再向「台獨」勢力發出錯誤信號。中美關係發展的歷史充分表明，加強溝通對話是兩國管控分歧、避免誤判的必要途徑。

眾院「台灣連線」主席：不應對華畏縮

特朗普在他自創社交平台「TRUTH Social」批評佩洛西不該涉足中國問題，認為此舉只會讓事情變得更糟，又指佩洛西之所以介入台灣問題，目的是「製造問題並撈錢」。美國眾議院「台灣連線」（Taiwan Caucus）共同主席夏伯特（Steve Chabot）則稱，美國應與台灣團結一致，而不是對北京畏畏縮縮。