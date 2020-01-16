佩洛西未證訪台 美軍擬維安部署 胡錫進稱若入上空可導彈擊落專機 華學者：威懾目的已達

或搭軍機到台北

美國政治新聞網站Politico報道，美官方仍未正式確定訪台行程，但根據3名知悉行程計劃的人士說，美國國防部正在推動相關準備工作。如果成行，佩洛西將搭乘軍機到台北。佩洛西29日對記者說，「希望國會成為拜登政府在印太戰略的一部分」，並表示對於即將出訪亞太感興奮，認為自己和團隊肩負着全球責任。據多名知情人士說，她率領的國會議員代表團成員包括眾議院外交事務委員會主席米克斯（Gregory Meeks）。

華學者：最後措施非「小打小鬧」

「環球網」指出，美媒曾設想一些「劇本」，包括解放軍軍機伴飛佩洛西專機、宣布台灣上空為禁飛區等。中國社會科學院台灣研究所所長楊明杰表示，所有的「劇本」是「開放」的，但中方最後不得已採取的措施絕不會只是簡簡單單的「小打小鬧」。他指出，因為涉及中國的主權與領土安全，涉及中美關係的政治基礎和台海和平穩定，涉及周邊及全球的安全秩序和發展前景，因此反制方式肯定也是全面性、系統性的。

時值解放軍建軍95周年前夕，解放軍新聞傳播中心官微「中國軍號」、東部戰區微信公號、第80集團軍微博「80強軍號」29日、30日先後發聲，傳遞「備戰」信號。而解放軍從29日起，分別在南海、台海及東海有5場軍演，央視昨亦發布萬噸級驅逐艦延安艦在南海演習的短片。此前曾多次發聲的《環球時報》前任總編輯胡錫進29日深夜在Twitter表示，美軍機和佩洛西專機若進入台灣12海里上空，解放軍阻攔不成即可發射導彈擊落。不過他昨日稱，該文已被屏蔽。路透社引述美國國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）29日表示，美國並未感受到大陸將對台灣動武迹象。白宮對佩洛西的出訪不予置評。

中美問題專家、南京大學國際關係學院執行院長朱鋒對本報表示，在中方密集表態、中美元首通話之後，目前看來佩洛西訪台可能性不大。他指出，美國11月中期選舉將至，佩洛西本欲通過訪台爭取選票，但事態走向說明她把亞太安全當籌碼，將個人政治利益變成「一場豪賭」。雖說這造成中美軍事緊張，不過他也強調「不主張中方過度反應」，以免擦槍走火。朱鋒認為，通過近日輿論戰、媒體戰，「連美國的前總統都發聲了」，中方目的（威懾其勿訪台）已經達到。

蘇貞昌：歡迎國際友人來訪

另邊廂，《聯合報》引述台行政院長蘇貞昌昨日表示，對於國際友人對台灣的支持、來訪都非常地歡迎，相關的行程、來訪的時間等等，都尊重訪賓的安排。據悉，佩洛西若來台，專機可能降落松山機場；台北市警察局已針對其來台準備「鴻賓勤務」，所謂「鴻賓勤務」，是針對非國家元首的重要外賓維安勤務代號，有別於國家元首的「敦鄰勤務」；當佩洛西抵台，立刻啟動維安勤務，包括確保沿路安全，另有前導與殿後警車護衛；包括機場、下榻旅館及相關訪問地點，全程都安排警力維安。

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